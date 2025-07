Vår Energi har gjort et nytt kommersielt gass- og kondensatfunn i letebrønnen Vidsyn, bare åtte kilometer fra Fenja-feltet i Norskehavet, skriver selskapet i en børsmelding mandag morgen.

Det nye funnet, kalt Vidsyn, inneholder mellom 25 og 40 millioner fat oljeekvivalenter i utvinnbare og kommersielle ressurser.

Totalt anslår selskapet at strukturen Vidsyn-ryggen kan inneholde opptil 100 millioner fat.

Leteprogrammet på Vidsyn traff en hydrokarbonkolonne på over 200 meter i reservoarer av høy kvalitet. Det er planlagt et avgrensningsprogram for å kartlegge ytterligere potensial, skriver selskapet.

Funnet ligger oppflanks fra en tidligere letebrønn og gir ifølge selskapet et solid datagrunnlag for videre vurdering.

Vidsyn-funnet føyer seg inn i rekken av funn Vår Energi har gjort i år. Fenja-feltet, som ble satt i produksjon i 2023, er operert av Vår Energi og har allerede etablert en viktig infrastruktur i området.

Lisenspartnerne i Vidsyn-brønnen er Vår Energi med 75 prosent eierandel, DNO Norge med 7,5 prosent eierandel og Sval Energi med 17,5 prosent.