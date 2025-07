Analytiker Roger Berntsen: Investorer bør følge godt med på onsdag

Resultatsesongen for andre kvartal er godt i gang, og Nordnet-analytiker Roger Berntsen er fornøyd med at rapportene så langt har vært bedre enn fryktet.

Onsdag blir en spennende dag

«Likevel gjenstår tallene fra de virkelig tungvekterne – ikke minst de amerikanske teknologigigantene som ofte omtales som «The Magnificent 7». Først ut er Tesla og Alphabet, som begge legger frem sine tall onsdag denne uken», skriver Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Selv om både Tesla og Alphabet har hatt en negativ utvikling i 2025, har aksjekursen de siste tolv månedene vært positiv. Tesla er opp 38 prosent, mens Alphabet har lagt på seg mer beskjedne fem prosent.

Kan skape ringvirkninger i markedet

«Med tanke på markedsverdien og vektingen i S&P 500 og Nasdaq, er det liten tvil om at overraskelser i begge retninger kan få ringvirkninger i markedet. For Alphabet er det særlig annonseinntektene og AI-satsingen som følges tett, mens Tesla-investorer vil se etter marginutvikling og salgsvolumer i et tøffere globalt bilmarked», understreker analytikeren.

Berntsen minner om at «The Magnificent 7» – som inkluderer Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta og Tesla – alene har stått for store deler av børsoppgangen de siste årene, og utgjør en vesentlig andel av markedsverdien i S&P 500.

Utviklingen i disse teknologigigantene vil derfor ha betydelig innflytelse på investorstemningen verden over.