En studie fra EY-Parthenon viser til at geopolitisk og økonomisk usikkerhet har skrapet vekk mer enn 300 milliarder dollar av det globale overskuddet siden 2017, skriver Financial Times.

Omkring 3,500 noterte selskaper med en omsetning på over én milliard dollar har til sammen tapt over 320 milliarder dollar i en periode med stor usikkerhet.

«Etter flere år med billig kapital og relativ politisk stabilitet, har en ny bølge av makroendringer — fra handelskonflikter til krig — gjort at statlig politikk og globale hendelser påvirker selskapsverdi og inntjening i større grad enn på mange tiår,» sier Mats Persson, leder for makro og geostrategi i EY-Parthenon UK, til Financial Times.

Globale hendelser får skylden

Studien peker på at omtrent 40 prosent av verdibevegelsene i FTSE 100-indeksen de siste tre årene skjedde på dager med større økonomiske eller politiske hendelser, som Russlands invasjon av Ukraina, krisen i det britiske statsobligasjonsmarkedet, Israel-Hamas-krigen, og Donald Trumps politiske comeback.

Kinesiske selskaper ble hardest rammet. Hele 40 prosent av de 833 analyserte selskapene i Kina fikk et samlet ebitda-tap på 73 milliarder dollar. Tapene var særlig konsentrert i eiendoms-, stål- og byggesektoren.

I Storbritannia var effekten mindre. Av 100 selskaper som ble analysert, opplevde kun 14 betydelige fall i driftsmarginene, tilsvarende et samlet tap på 2,5 milliarder dollar.

Få selskaper i toppsjiktet

Kun én av 10 selskaper som var i øverste kvartil når det gjelder ebitda-margin i 2014, klarte å opprettholde denne posisjonen ti år senere.

«Dette viser at det nye landskapet skaper både vinnere og tapere,» sier Persson til Financial Times.

Blant selskapene som har klart seg godt i det nye landskapet finner vi britiske selskaper som motekjeden Next, kjemikalieprodusenten Croda, gruvegiganten Rio Tinto og ingeniørselskapet Spirax, viser studien.

I USA har selskaper som Caterpillar, UPS, Pfizer, Merck og Johnson & Johnson lykkes med å løfte marginene over bransjesnittet.

Ifølge Persson er fellesnevneren for de mest motstandsdyktige selskapene at de har klart å diversifisere porteføljen, kutte kostnader, tilpasse seg nye reguleringer og oppdatere sin styringsmodell for å møte en mer kompleks og uforutsigbar verden.