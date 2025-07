DNB Carnegie gjøre flere endringer: Anbefaler åtte aksjer

I løpet av forrige uke falt DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 0,1 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 1,0 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 26,5 prosent hittil i år.

Kvartalsesongen i USA er godt i gang, og mange venter nå spent på hvilke nyheter tungvekterne som omtales som «The Magnificent 7» vil komme med.

Trump stjeler fokus

– Selskapsrapportene fra USA kan gjøre noe med markedet, men jeg tror ikke det vil ha noe å si for risikoappetitten på Oslo Børs. Da blir det viktigere å følge med på tollsatsene fra Trump, sier DNB Carnegie-strateg Paul Harper til Finansavisen.

– Vi tenker det er større sannsynlighet for at tollsatsene blir litt tøffere enn markedet har lagt til grunn. Det gjenstår å se hva Europa ender opp med, og best case er at vi fortsetter med det samme og viderefører tollsatsene på ti prosent, sier Harper.

Tar gevinst i Subsea 7

Denne uken velger strategen å ta gevinst i Subsea 7 etter en kursoppgang på rundt 50 prosent siden bunnen i april. Siden aksjen ble tatt inn i porteføljen i begynnelsen av januar har oppgangen vært på 6,8 prosent.

Torsdag i forrige uke meldte Subsea 7 om en stor kontrakt med Equinor om arbeid tilknyttet Fram Sør-feltet. Selskapet definerer en stor kontrakt på mellom 300 og 500 millioner dollar.

Nye favoritter

Ukens nykommere i porteføljen er Link Mobility og Odfjell Drilling.

Strategen mener Link Mobility tilbyr en attraktiv kombinasjon av vekst, verdi, positive inntjeningsrevisjoner (EPS) og kursmomentum.

Når det gjelder Odfjell Drilling fremhever han en sterk ordrereserve, potensial for nye kontraktstildelinger de neste månedene og muligheter for store utbytteutbetalinger de kommende årene.