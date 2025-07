Wall Street: Frykten øker før viktig resultatuke

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent, mens Dow Jones og S&P 500 har lagt på seg 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,5 prosent til 16,98.

Kvartalstall

Resultatsesongen for andre kvartal er godt i gang, og Nordnet-analytiker Roger Berntsen er fornøyd med at rapportene så langt har vært bedre enn fryktet.

«Likevel gjenstår tallene fra de virkelig tungvekterne – ikke minst de amerikanske teknologigigantene som ofte omtales som «The Magnificent 7». Først ut er Tesla og Alphabet, som begge legger frem sine tall onsdag denne uken», skriver Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Ifølge CNBC har litt over 11 prosent av S&P 500-selskapene presentert sine tall, og 86 prosent av dem har overgått Wall Streets forventninger.

Denne uken er det ventet at rundt én av fem selskaper notert på S&P 500 vil legge frem sine resultater.



Tollforhandlinger

DNB Carnegie understreker at EU forbereder mottiltak dersom tollforhandlingene med USA bryter sammen

«Det ligger klart en liste med gjengjeldelsestiltak rettet mot amerikansk import verdt 72 milliarder euro. I tillegg vurderes aktivering av unionens anti-coercion-instrument (ACI). Verktøyet ble opprinnelig utviklet for å håndtere utenlandsk økonomisk press (fra land som Kina), men kan nå bli brukt mot USA, ifølge Bloomberg», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

USA vurderer kraftige tolløkninger fra 1. august, men prioriterer gode handelsavtaler fremfor raske løsninger. Finansminister Scott Bessent varsler nye samtaler med Kina i nær fremtid. På spørsmål fra CNBC om fristen kan utsettes for land som er i «produktiv dialog» med Washington, svarte Bessent at det er opp til president Donald Trump.