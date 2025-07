Oslo Børs endte i rødt: Store utslag blant tungvektere

Mandag endte hovedindeksen ved Oslo Børs ned 0,5 prosent til 1.608,2 poeng. Med det er hovedindeksen opp 12,9 prosent hittil i år.

Ved stengetid sto brent-oljen for september-levering ned 1,2 prosent til 68,5 dollar fatet, mens WTI-oljen for august-levering var ned 1,1 prosent til 67,0 dollar.

Equinor falt 1,4 prosent til 262,0 kroner, mens Aker BP endte ned 1,0 prosent til 243,9 kroner.

Vår Energi falt 1,7 prosent til 33,6 kroner, etter at selskapet meldte om et nytt gass- og kondensatfunn i Norskehavet. Funnet, som er gjort nær Fenja-feltet, anslås å inneholde mellom 25 og 40 millioner fat oljeekvivalenter og betegnes som kommersielt.

Norsk Hydro steg for tredje dag på rad, med 1,9 prosent til 62,0 kroner. Tirsdag legger selskapet frem tall for andre kvartal. Siden 9. april er aksjen med det opp over 22 prosent. Mandagens kursoppgang reflekterer en børsverdi på 3,9 milliarder kroner.

En annen tungvekter, Kongsberg Gruppen, gikk motsatt vei, og endte ned 2,5 prosent til 313,2 kroner pr. aksje.

Vend Marketplaces steg ytterliggere 3,1 prosent til 383,0 kroner, etter at flere meglerhus har oppjustert kursmålet etter kvartalstallene fredag. ABG, Arctic, Pareto og DNB Carnegie peker alle på gode resultater, og løfter estimatene sine. Tre av fire meglerhus anbefaler kjøp, mens DNB Carnegie gjentar salgsanbefaling.

Det svenske private equity-selskapet EQT har også inngått en avtale om å overta datterselskapet Adevintas spanske virksomhet. Reuters har tidligere estimert en prislapp på 23,7 milliarder kroner.

Idex Biometrics endte ned 8,1 prosent til 3,3 kroner, etter at selskapet meldte om en rettet emisjon på 9,1 millioner aksjer til kurs 3,3 kroner.

Innen shipping falt Frontline 2,0 prosent til 185,3 kroner, Wallenius Wilhelmsen svekket seg 2,2 prosent til 89,3 kroner, mens MPC Container Ships falt 3,3 prosent til 18,4 kroner.

Bakkafrost hentet inn deler av onsdagens børsfall, og steg 4,4 prosent til 410,4 kroner pr. aksje. Tirsdag kveld forrige uke meldte selskapet om «profit warning» for andre kvartal, aksjen falt hele 16,1 prosent.

Pareto Bank steg 3,1 prosent til all-time high på 90,8 kroner. Aksjen er opp over 41 prosent hittil i år.

Odfjell Drilling og Link Mobility steg henholdvis 0,4 og 1,9 prosent etter å ha kommet inn i DNB Carnegies portefølje.