Lunken pizzaaksje

Mandag ettermiddag var Europas Stoxx 600-indeks ned med 0,3 prosent, mens amerikanske S&P 500 hadde steget med 0,6 prosent. Det var generelt dårlig med både makronyheter og betydelige kvartalsrapporter.

I USA la mobil- og bredbåndsoperatøren Verizon imidlertid frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for andre kvartal. Inntektene økte med 5,2 prosent fra samme periode året før, og inntjeningen bykset fra 1,15 til 1,22 dollar pr. aksje. Ledelsen oppdaterte dessuten guidingen for hele 2025. Nå ventes en inntjeningsvekst på 1–3 prosent, mot tidligere antatt 0–3 prosent. Også anslaget for fri kontantstrøm ble jekket opp, og ved halv fem-tiden var Verizon-kursen opp med godt over 4 prosent.

For Domino's Pizza ble kursoppgangen på rundt 5 prosent. Verdens største pizzakjede meldte om en omsetningsvekst på 4,3 prosent, som ventet, men tjente likevel litt mindre enn analytikerne hadde sett for seg. Utviklingen i hjemmemarkedet USA var særlig god. At lønnsomheten skuffet noe skyldtes hovedsakelig tap på investeringer samt en høyere effektiv skattesats.

På handelsfronten bekreftet handelsminister Howard Lutnick over helgen at USAs nye tollavgifter vil tre i kraft 1. august. Statistikken viser at amerikanerne allerede betaler en effektiv gjennomsnittlig tollavgift på 20,6 prosent, mer enn noen gang siden 1910.

Trump skaper også bølger med sin evinnelige kritikk av Fed-sjef Jerome Powell. Før helge kalte han sentralbanksjefen en «numbskull», fordi Fed fremdeles holder styringsrenten på 4,25–4,5 prosent. Presidenten har dessuten funnet en mulig måte å bli kvitt Powell på. Fed anklages nemlig for å bruke for mye penger på oppussingen av sitt hovedkontor, og Trump hinter om «svindel».

Slikt smaker av trusler mot sentralbankens uavhengighet, som typisk mottas svært dårlig av investorene. Dette bidro til at gullprisen, som påvirkes av forventninger rundt USAs pengepolitikk, var opp med 1,6 prosent mandag ettermiddag. Gullgruveaksjer som Newmont, Barrick Gold og Agnico Eagle Mines la på seg 3–4 prosent.