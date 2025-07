1. august innfører USA og President Donald Trump nye tollsatser på opptil 30 prosent på de fleste varer som importeres fra EU. Dette kan imidlertid endres om partene inngår en handelsavtale innen månedsskiftet

Dette er enklere sagt enn gjort. Etter flere dager med intense forhandlinger, der nye og strengere krav fra USA har komplisert prosessen, er nå flere og flere europeiske land klare for å gå hardere til verks med mottiltak. Det melder flere amerikanske medier.

På fredag signaliserte Tyskland, EUs største økonomi og eksportør, at de ikke lenger ser en handelsavtale som det mest sannsynlige utfallet. De er nå villige til å stille seg bak strengere mottiltak, en posisjon anført blant annet av Frankrike, EUs nest største økonomi.

Det var Trumps nye krav om et enda høyere grunnleggende tollnivå for unionen - fra 10 til 15 prosent - samt ingen lettelser i tollsatsene for bilindustrien, som fikk Berlin til å endre synspunkt.

«Alle muligheter er på bordet. Det er fremdeles tid til å forhandle frem en avtale. Men, om de ønsker krig, er det krig de skal få», sier en tysk myndighetsperson til Wall Street Journal.

Vurderer «krisesituasjon»-tiltak

EUs handelsrepresentanter skal møtes denne uken for å diskutere hvilke mottiltak som kan benyttes dersom «no deal» blir et faktum. Et av tiltakene er bruken av den såkalte «Antitvang»-lovgivningen (Anti-coercion), som lar unionen sette en lang rekke restriksjoner på handel og investeringer.

Dette tiltaket har aldri blitt benyttet før. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen uttalte forrige måned at tiltaket var reservert for krisesituasjoner, «og vi er fremdeles ikke der». Men denne holdningen har endret seg, og flere medlemsland ønsker nå lovgivningen klar til bruk.

Dersom «Antitvang»-lovgivningen benyttes, vil sannsynlige tiltak være restriksjoner på amerikanske digitale tjenester, og begrensninger bruken av amerikanske selskaper til offentlige tjenester og innkjøp.

Dette skjer i tillegg til de allerede planlagte tollsatsene EU har truet mot USA. Disse inkluderer amerikansk eksport på mer enn 100 milliarder dollar, i sektorer fra fly til peanøttsmør og whisky.

I 2024 importerte USA varer fra EU verdt 606 milliarder dollar, mens det ble eksportert varer for 370 milliarder den andre veien. Det er denne ubalansen Trump benytter for å argumentere for høyere tollsatser på amerikansk import fra EU