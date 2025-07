Trapper opp kampen mot Fed: Vil granske hele institusjonen

USAs finansminister Scott Bessent ber om en full gjennomgang av Federal Reserve, og setter med det ytterligere press på sentralbanken og Jerome Powell.

– Det vi må gjøre, er å undersøke hele Federal Reserve-institusjonen og om de faktisk har lykkes, sa Bessent i et intervju med CNBC mandag.

Uttalelsen kommer etter flere uker med økende kritikk fra president Donald Trump og hans nærmeste rådgivere, som har irritert seg over at Fed ikke har kuttet renten i år. Ifølge Financial Times skal Trump nylig ha spurt republikanske politikere om han burde sparke Powell, men senere sagt at han ikke har planer om det, med mindre Powell må «gå for svindel».

Les også Han stoppet Trump i siste liten Donald Trump var nær ved å sparke sentralbanksjef Jerome Powell, men ble overbevist om å la være av sin egen finansminister. Nå har presidenten i stedet satt i gang jakten på en etterfølger.

Kritiserer pengebruk

I tillegg har Trump-leiren åpnet en ny front: Budsjettansvarlig Russell Vought har gjentatte ganger anklaget Fed for grov feilforvaltning i forbindelse med en 2,5 milliarder dollar dyr renovering av hovedkvarteret i Washington D.C.

– Hadde Luftfartsmyndigheten (FAA) gjort like mange feil, ville vi ha gått tilbake og sett på hvorfor dette skjer, sa Bessent.

Renoveringen er nå 700 millioner dollar over budsjett og granskes av Fed sitt interne tilsyn. Powell har sendt forklaringer til ledende senatorer, og sentralbanken publiserte mandag en videotur av bygningene som nå oppgraderes.

Bessent er nevnt som en mulig arvtaker etter Powell, som har periode frem til mai 2026.