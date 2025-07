Spetalen tjente 43 millioner i 2024: Har sopt inn 175 millioner på fem år

Eigil Stray Spetalen er kanskje ikke like kjent som sin mer omtalte storebror, men de to deler teften for aksjeinvesteringer.

Investeringsselskapet hans, Kristianro, bokførte et overskudd på 43 millioner kroner i fjor. Det er opp ti millioner fra året før.

Etter noen solide år i etterkant av pandemien, har Spetalen tjent nær 180 millioner siden 2020. Årets resultat er det beste siden 2021, da investoren kasserte inn et overskudd på 65 millioner

Kristianro har nå eiendeler på 181 millioner kroner, hvorav 170 millioner er egenkapital. Om lag 14 millioner i kortsiktig gjeld ble nedbetalt i løpet av året, slik at total kortsiktig gjeld nå står i 11 millioner. All gjeld er til Spetalen privat, og det er ingen langsiktig gjeld i selskapet.

Verdien på de markedsbaserte aksjene er tilnærmet uendret på 103 millioner kroner, mens pengene i banken gjør et hopp fra 31 til 57 millioner kroner.

Satser på sjømat

Spetalen har lagt om investeringsstrategien sin, og satser nå tungt på sjømat. Gjennom fjoråret kjøpte han 9.000 aksjer i Salmar, som i dag er verdt 37 millioner kroner etter et fall på 22 prosent siden nyttår.

I Lerøy Seafood har Spetalen mer enn doblet posisjonen fra starten av 2023. Hans 862.000 aksjer er idag verdt drøyt 40 millioner kroner. Han har også handlet aksjer i Mowi verdt 13 millioner kroner.

Hans siste posisjon av betydning - strømselskapet Elmera - er verdt rundt 24 millioner kroner. Spetalen benyttet fjoråret til å selge seg kraftig ned i BlueNord, og ut av selskaper som Dof og Deep Value Driller.

Summene er gitt at han ikke har kjøpt eller solgt aksjer siden årsskiftet.

Spetalen er primært investert i norske selskaper, men har redusert den bokførte størrelsen fra 100 til 96 millioner gjennom året. Samtidig stiger verden av de utenlandske aksjene fra 2 til 7 millioner kroner.