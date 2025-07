Dette er det som vil påvirke Oslo Børs tirsdag.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen forventer at Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent tirsdag, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent. Analytikeren begrunner forventningen med svak utvikling i de globale finansmarkedene etter forrige handelsdag. Særlig peker han på at S&P 500-futures er ned 0,4 prosent og DAX-futures er ned 0,3 prosent.

Oljeprisen er ned 0,9 prosent til 68,56 dollar i morgentimene tirsdag.

Kvartalsrapporter

Norsk Hydro la frem tall tirsdag morgen. Justert EBITDA kom inn på 7.790 millioner kroner, 500 millioner kroner bedre enn analytikerene hadde ventet på forhånd. Samtidig varsler selskapet at de kutter investeringene for året med 1,5 milliard til 13,5 milliard for å opprettholde en sterk økonomisk posisjon, forbedre kapitalutnyttelsen og sikre handlingsrom.

Vår Energi kunne vise til et resultat før skatt for andre kvartal på 1.234 millioner dollar. Det er en økning på 200 millioner dollar sammenlignet med samme periode i fjor. Konsensusforventingene var et resultat før skatt på 1.382 millioner dollar.

Ellers la også Statkraft og Tietoevry tall tirsdags morgen.

Asia

Det er blandet stemning på Asia-børsene tirsdag morgen, med de viktigste indeksene i rødt.

Kospi i Sør-Korea er ned 1,5 prosent etter at Sør-Korea varslet handelssamtaler med USA senere denne uken etter innføringen av 25 prosent toll på eksport til USA fra 1. august.

Wall Street

Mandag endte de ledende USA-indeksene svakt i grønt. Nasdaq steg 0,38 prosent til 20.974,18. Dow Jones falt 0,04 prosent til 44.323,07. S&P 500 gikk opp 0,14 prosent til 6.305,60.

Både Nasdaq og S&P 500 stengte på sine høyeste nivåer noensinne. Begge indeksene satt også nye intradag rekordnivåer. Førsnevnte bikket 21,077.37, mens S&P 500 nådde 6,336.08.

Det var Alphabet som trakk lasset hos de store teknologiselskapene mandag, med en oppgang på 2,7 prosent. De legger frem sine kvartalstall onsdag

Oslo Børs

Mandag endte hovedindeksen ved Oslo Børs ned 0,5 prosent til 1.608,2 poeng. Med det er hovedindeksen opp 12,9 prosent hittil i år.

Kongsberg Gruppen endte ned hele 2,5 prosent til 313,2 kroner pr. aksje.