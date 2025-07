Oslo Børs åpner opp tirsdag og stiger 0,15 prosent til 1.610,22 poeng. Mandag morgen er brent-oljen med september-levering ned 0,5 prosent og handles til 68,86 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 2,3 prosent til 65,60 dollar.

Equinor faller 0,1 prosent til 261,70 kroner og Aker BP faller 0,1 prosent til 243,60 kroner.

Tirsdag morgen la Vår Energi, Norsk Hydro og TietoEvry frem tall for andre kvartal.

Vår Energi kunne vise til et resultat før skatt for andre kvartal på 1.234 millioner dollar. Resultatet før skatt i andre kvartal er en økning på 200 millioner dollar sammenlignet med samme periode i fjor, men under konsensus som forventet et resultat før skatt på 1.382 millioner dollar. Aksjen åpnet ned 1,8 prosent, men har hentet seg noe inn og er nå flat sammenlignet med gårsdagen på 33,59 kroner.

Klima-teknologiselskapet Desert Control trekker omsetningsguidingen for 2025 og dundrer ned 30 prosent til 4,70 kroner pr. aksje. Dette kommer etter at nylige applikasjoner av selskapets produkt Liquid Natural Clay (LNC) på golfanleggene Woodland Hills Country Club og PGA West har møtt operasjonelle utfordringer, ifølge en melding fra selskapet.

Norsk Hydro la frem tall tirsdag morgen, og aksjen er opp over 4,2 prosent til 64,62 kroner. Justert ebitda kom inn på 7.790 millioner kroner, 500 millioner kroner bedre enn analytikerne hadde ventet på forhånd. Samtidig varsler selskapet at de kutter investeringene for året med 1,5 milliard til 13,5 milliard for å opprettholde en sterk økonomisk posisjon, forbedre kapitalutnyttelsen og sikre handlingsrom.

Tietoevry stuper over 10 prosent etter å ha lagt frem tall for andre kvartal. Selskapet omtaler kvartalet som «utfordrende», og viser til en negativ, organisk vekst på minus 4 prosent. I tillegg gjorde de en nedskriving på 80 millioner euro.

Frontline faller 0,2 prosent til 184,90 kroner etter melding mandag kveld om ytterligere sanksjoner på den russiske skyggeflåten. Storbritannia vil sanksjonere 135 oljetankere som mistenkes å operere for den russiske skyggeflåten. I tillegg innfører Storbritannia sanksjoner mot to russiske selskaper.

Hafnia stiger på nyheten om sanksjoner på den russiske skyggeflåten. Aksjen åpner opp 1,0 prosent til 53,40 kroner.