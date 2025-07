Mandag steg Nasdaq og S&P 500 til nye toppnoteringer. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen, Dow Jones og S&P 500 har gått ned 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,36 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 16,72.

USAs finansminister Scott Bessent sier han skal møte Kinas finansminister og andre utsendinger i Stockholm mandag og tirsdag, ifølge NTB.

Straffes etter kvartalstall

Tirsdag har blant annet Lockheed Martin, General Motors og Coca-Cola presentert sine kvartalstall, noe som har resultert i et kursfall på henholdsvis 8,4 prosent, 2,6 prosent og 1,4 prosent i åpningsminuttene.

Lockheed Martin bokførte tap før skatt på 1,6 milliarder dollar, noe som slo kraftig ut på bunnlinjen, hvor resultat pr. aksje endte på 1,46 dollar, ned fra 6,85 dollar i samme periode i fjor. Resultat pr. aksje var dermed mer enn 77 prosent under Bloomberg-konsensus.

Regionrotasjon

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet mener aksjemarkedet har vist evne til å se forbi kortsiktig geopolitisk og politisk støy, og har i stedet fokusert på fundamentale drivere som kunstig intelligens, inntjeningsvekst i teknologisektoren og forventninger om rentekutt.

Samtidig registrerer han tegn til økt interesse for aksjemarkeder utenfor USA, et tydelig tegn på regionrotasjon.

«Etter flere år med amerikansk dominans og høy konsentrasjon i enkeltaksjer, virker mange investorer nå å søke eksponering mot regioner med lavere verdsettelse, lavere regulatorisk risiko og høyere vekstpotensial», skriver Berntsen i en rapport.