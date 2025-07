Våpen og bolig i medvind

Europas Stoxx 600-indeks hadde falt 0,4 prosent ved halv fem-tiden tirsdag, mens S&P 500 var 0,3 prosent lavere. En hærskare selskaper publiserte overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for andre kvartal, inkludert Rtx, Northrop Grumman, General Motors, DR Horton og PulteGroup.

Av disse steg Northrop Grumman – som blant annet lager bombefly, krigsdroner og missiler – med 7 prosent. Ledelsen jekket opp guidingen for årets inntjening, som følge av bedre marginer og skyhøy etterspørsel etter militært utstyr.

DR Horton og PulteGroup, to av USAs største boligbyggere, fikk kursløft på 8–13 prosent, selv om både salget og nettoresultatet krympet markant fra fjorårets andre kvartal. Som om ikke det var nok, nedjusterte førstnevnte sine prognoser for dette regnskapsåret. Det er verdt å merke seg at analytikernes forventninger var svært lave, og boligbyggernes børsverdi hadde krympet med henholdsvis 25 prosent og 8 prosent det seneste året.

General Motors-kursen falt derimot med 7 prosent. Omsetningen svekket seg med 2 prosent, mens USAs nye tollavgifter bidro til 32 prosent lavere nettoresultat. Ledelsen frykter at Trumps handelspolitikk vil trekke ned bunnlinjen med 4–5 milliarder dollar i år, men skal redusere beløpet ved å flytte produksjon til USA, heve prisene og redusere kostnader.

Enkelte selskaper meldte om overraskende høy lønnsomhet, til tross for skuffende inntekter. Dette gjaldt blant andre Coca-Cola og Philip Morris. Sistnevnte var blant tirsdagens største børstapere, med et kursfall på nesten 8 prosent. Paradoksalt var topplinjen opp med solide 7 prosent, hovedsakelig grunnet sterkt salg av røykfrie tobakkprodukter, og for hele 2025 spår ledelsen 13–15 inntjeningsvekst.

For øvrig stupte Lockheed Martin-kursen nær 6 prosent, etter at forsvars- og flyprodusenten bommet stygt på analytikernes inntekts- og inntjeningestimat. 1,6 milliarder i tap på et hemmeligstemplet amerikansk flyprosjekt bidro til elendigheten. Kostnadsoverskridelsene skyldtes angivelig tekniske utfordringer og problemer med å få ting til å fungere som ønsket.