Oslo Børs steg tirsdag – Pareto Bank til ny all-time high

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg tirsdag 0,3 prosent til 1.612,43 poeng.

Ved stengetid var brent-oljen for september-levering ned 1,3 prosent til 68,27 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 3,2 prosent til 65,03 dollar.

Equinor endte ned 0,2, Aker BP steg 0,5 prosent, mens DNO steg 0,4 prosent.

Shippingindeksen steg 0,5 prosent etter nyheter om britiske sanksjoner mot den russiske skyggeflåten mandag kveld. Frontline falt 0,1 prosent, mens Hafnia klatret 3 prosent.

Pareto Bank steg hele 1,2 prosent til ny all-time high etter kvartalstall fredag. Aksjen har steget tre dager på rad, og flere analytikere ser mer oppside. Pareto Securities har oppjustert kursmålet fra 95 til 105 kroner. Analytiker Herman Zahl peker på høy egenkapitalavkastning, solid kapitaldekning og lavere tap. DNB Carnegie har også løftet sitt kursmål til 100 kroner.

Desert Control falt 21,1 prosent etter at selskapet trakk omsetningsguidingen for 2025. Dette kom etter at nylige applikasjoner av selskapets produkt Liquid Natural Clay (LNC) på golfanleggene Woodland Hills Country Club og PGA West møtte operasjonelle utfordringer.

Tirsdag morgen la Norsk Hydro, Vår Energi og Tietoevry frem tall for andre kvartal.

Norsk Hydro steg 2,7 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall over forventning. Justert ebitda kom inn på 7.790 millioner kroner, 500 millioner kroner over konsensus. Konsernsjef Eivind Kallevik sier toll har hatt liten effekt på driften.

Vår Energi leverte et resultat før skatt på 1.234 millioner dollar, under konsensus på 1.382 millioner. Aksjen steg likevel 0,5 prosent.

Flere aksjer falt til ny all-time low tirsdag, inkludert Tietoevry og Dolphin Drilling.

Tietoevry falt 12,5 prosent etter et svakt kvartal preget av negativ organisk vekst og en nedskrivning på 80 millioner euro. Dolphin Drilling raste 85,4 prosent etter registreringen av 29,8 milliarder nye aksjer.