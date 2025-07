– Kan du nevne ett land med høye skatter og lave renter?

Spetalen, en av Norges mest profilerte investorer, er ikke kjent for å holde tilbake i sin kritikk av Norges styresmakter. Denne gangen er det Arbeiderpartiet og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna som får det glatte lag.

– Etter fire år med Arbeiderpartiet i regjering har nordmenn nå fått den svakeste valutaen og det høyeste rentenivået i Europa, sier Spetalen i en lengre samtale med Nettavisen.

– Nordmenn under Støre har blitt 30 prosent fattigere enn polakkene. Dette er ikke lenger bare et spørsmål om «de rike», men om hele befolkningen. Hvis vi ikke snur, må vanlige folk ta regningen for at flinke folk og investorer forlater landet, sier han.

Politisk drevet rentenedsettelse

I et intervju med Nettavisen uttalte AP-prinsessen at et regjeringsskifte med Erna Solberg (H) som statsminister vil føre til økte renter. Dette ettersom Høyre har lovet store skattekutt, uten at de har presisert hvordan dette skal finansieres. Brenna frykter løftet vil føre til velferdskutt eller økt oljepengebruk, begge deler medvirkende til høyere renter

Dette får Spetalen til å se rødt. Han er tydelig på at det er Arbeiderpartiets politikk som har holdt rentenivået høyt.

– Jeg vil spørre Tonje Brenna: Kan hun nevne ett land med høye skatter og lave renter? Sveits har lav skatt, null rente, blomstrende næringsliv, Europas beste skolesystem og et helsevesen som fungerer. Lave skatter fører til lavere inflasjon. Økte skatter gir høyere inflasjon og lavere vekst. Det har historien vist gang på gang, sier han.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache overrasket alle da Norges Bank senket renten i juni. Spetalen tror ikke dette var drevet av den økonomiske situasjonen, og tror heller ikke på nye rentekutt i løpet av høsten

– Rentenedsettelsen før sommeren ser jeg på som en ren politisk handling. Siden da har kronen svekket seg med 3–5 prosent, noe som igjen vil gi økte renter.

Økt skatt for vanlige folk

Spetalen advarer spesielt mot at investorer næringslivet ønsker seg vekk fra Norge som følge av uforutsigbarheten. Dette vil gjøre at alle nordmenn som blir boende, vil bli enda fattigere fremover.

– Fire år til med Arbeiderpartiet vil medføre at kronen ytterligere svekkes, med økte renter som resultat. Næringslivet vil redusere sine investeringer kraftig i Norge, og flyttebølgen ut av landet vil fortsette. Dette betyr en dramatisk økt skatteregning for vanlige folk, sier Spetalen.

Det er bare få dager siden den frittalende investoren angrep Rødt-profilen Mimir Kristjansson, og donerte en halv million kroner til KrF. Han er ifølge Kapital god for 5,5 milliarder kroner og er Norges 77. rikeste person