Gullår for Karsten Warholm: Løp inn 12 millioner

Sunn Vekst er Warholms heleide selskap. Der vises inntektene 29-åringen tjener på og utenfor banen.

Gjennom 2024, der Warholm blant annet tok sølv under OL i Paris, steg inntektene til 17,4 millioner. Det er opp nær 3 millioner fra året før, som allerede var en dobling fra 2022.

Resultatet for året endte på 11,9 millioner kroner før skatt, en pen økning fra 8,4 millioner året før. På to år har Warholm tjent over 20 millioner kroner.

Talentet har nå eiendeler for 25,5 millioner kroner, hvorav 19,3 millioner er plassert i banken. Selskapet har kortsiktig gjeld på 5 millioner.

Mamma Kristine Haddal har rollen som manager og daglig leder, mens bestemor Elsa Margreta Kleppe er styremeldem. Selskapets tre ansatte fikk en samlet lønn på 3,6 millioner kroner

Foruten OL-sølvet i Paris, var årets høydepunkt gull i 400 meter hekk under EM i friidrett i Roma.