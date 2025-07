Bred oppgang i Asia: Japansk rakettløft etter Trump-avtale

Børsene i Asia stiger bredt onsdag etter at president Donald Trump kunngjorde en omfattende handelsavtale med Japan, inkludert reduserte tollsatser og storsatsing på amerikansk industri. Det ga nytt driv til eksporttunge japanske selskaper og løftet markedene regionalt.

I Japan skyter Nikkei opp 3,29 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp hele 3,11 prosent. Shanghai Composite i Kina stiger 0,75 prosent, støttet av bred oppgang i teknologi og forbruk.

Hang Seng i Hongkong stiger 1,16 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,20 prosent. I India klatrer Nifty 50 med 0,30 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia løftes 0,71 prosent.

Trump løfter Asia

President Trump kunngjorde sent tirsdag en «massiv» handelsavtale med Japan som inkluderer gjensidige tollsatser på 15 prosent og løfter om 550 milliarder dollar i japanske investeringer i USA. Japanske bil- og teknologiselskaper ledet an med tosifrede oppganger, og optimismen smittet over på resten av regionen.

Samtidig peker flere analytikere på at investorer gradvis roterer kapital ut av USA og inn i undervurderte asiatiske markeder med lavere regulatorisk risiko og høyere vekstpotensial.

Fokus retter seg nå mot flere store kvartalstall i USA, hvor Alphabet og Tesla skal i ilden onsdag. Wall Street endte blandet tirsdag etter svake rapporter fra GM og Lockheed Martin, mens Coca-Cola og GE Aerospace leverte solide tall.

S&P 500 steg marginalt 0,06 prosent, Dow Jones løftet 0,40 prosent, mens Nasdaq falt 0,39 prosent.