Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [1,1, 0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de asiatiske børsene stiger bredt onsdag morgen etter meldingen om at USA og Japan har blitt enige om en ny handelsavtale.

«Den japanske hovedindeksen Nikkei 225 leder an med en oppgang på over tre prosent. Avtalen innebærer at det innføres en tollsats på 15 prosent for japanske varer til USA, samtidig som det japanske markedet åpnes ytterligere for amerikanske produkter. Det gjelder blant annet biler, lastebiler og en rekke jordbruksvarer», påpeker analytikeren.

Berntsen trekker frem at enigheten mellom to av verdens største økonomier bidrar til å dempe usikkerheten i markedet og tolkes som et signal om at handelsspørsmål kan eller vil løses diplomatisk.

«Investorer håper nå at fremgangen i forhandlingene med Japan kan smitte over på forholdet til EU og Kina», skriver analytikeren.

«Spørsmålet mange stiller seg er om USA vil lande en tilsvarende avtale med EU i løpet av de nærmeste dagene. Forholdet til Kina og EU er av langt større økonomisk betydning enn forholdet til Japan, både for amerikanske selskaper og ikke minst verdensøkonomien», påpeker han.

Asia

Børsene i Asia stiger bredt onsdag etter at president Donald Trump kunngjorde en omfattende handelsavtale med Japan, inkludert reduserte tollsatser og storsatsing på amerikansk industri. Det ga nytt driv til eksporttunge japanske selskaper og løftet markedene regionalt.

I Japan skyter Nikkei opp 3,29 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp hele 3,11 prosent. Shanghai Composite i Kina stiger 0,75 prosent, støttet av bred oppgang i teknologi og forbruk.

Hang Seng i Hongkong stiger 1,16 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,20 prosent. I India klatrer Nifty 50 med 0,30 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er onsdag morgen opp 0,34 prosent til 68,81 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,29 prosent på 65,50 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag stengte New York-børsen blandet. Nasdaq gikk ned 0,39 prosent til 20.892,69. S&P 500 snudde opp 0,06 prosent til 6.309,59. Dow Jones endte opp 0,40 prosent til 44.502,19.

Lockheed Martin bokførte et tap før skatt på 1,6 milliarder dollar, noe som slo kraftig ut på bunnlinjen, hvor resultat pr. aksje endte på 1,46 dollar, ned fra 6,85 dollar i samme periode i fjor. Resultat pr. aksje var dermed mer enn 77 prosent under Bloomberg-konsensus. Dette sendte aksjen ned hele 10,8 prosent

Coca-Cola knuste forventingene, og rapporterte om et nettoresultat for andre kvartal på 3,81 milliarder dollar, eller 88 cent pr. aksje, opp fra 2,41 milliarder dollar, eller 56 cent pr. aksje, fra samme kvartal i fjor. Aksjen falt 0,6 prosent.