Oslo Børs stiger onsdag formiddag.

Kl. 10.55 står hovedindeksen i 1.616,31, opp 0,24 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1 milliard kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er onsdag formiddag ned 0,19 prosent til 68,46 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,20 prosent på 65,17 dollar fatet.

Equinor la i morges frem sine andrekvartalstall, som viste et justerte driftsresultatet før skatt endte på 6,53 milliarder dollar. Det var nøyaktig som analytikerne forventet. Aksjen faller 0,80 prosent til 259,30 kroner.

– Inntjeningen er, som sagt, nærmest komisk lik våre egne anslag, og guidingen står fast. Vi gjør selvsagt alltid en vurdering av hva vi skal gjøre videre, men ved første øyekast er det ingenting her som endrer vårt syn på aksjehistorien, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen til Finansavisen.

Vår Energi la tirsdag frem et resultat før skatt på 1.234 millioner dollar, under konsensus på 1.382 millioner. Aksjen endte likevel opp 0,5 prosent. Onsdag stiger den ytterligere 1,69 prosent til 34,34 kroner, etter at flere meglerhus nå jekker opp sine anbefalinger.