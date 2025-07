2021-bonanzaen er tilbake: – Nådd et kritisk punkt

Flere meglerhus skriver i disse dager at det finnes klare ekko fra meme stock-perioden i 2021. Små, tungt shortede aksjer stiger som raketter på grunn av småsparere, samtidig som profesjonelle tradere ligger feil.

JPMorgan-trader Manish Sinha påpeker at retail-investorenes kjøp av tungt shortede aksjer skaper trøbbel for momentum-strategiene som florerer på Wall Street.

«Det minner om nivåene vi så i 2021, og kjøp drevet av shortinteresse har nå nådd et kritisk punkt. Hvis denne trenden fortsetter å tilta, vil det føre til enda større tap for momentum-strategier,» skriver Sinha i et notat tirsdag.

I forrige uke og mandag var det Opendoor Technologies som retail-investorene flokket seg rundt. Aksjen steg hele 312 prosent i perioden, før den falt noe tilbake tirsdag. Ifølge Bloomberg er shortinteressen, målt av aksjene i fri flyt, hele 21,8 prosent – men tallene er noe trege å oppdatere.

Kohl’s-aksjen doblet seg kort tid etter åpning tirsdag, før den endte opp 37,6 prosent. Bloomberg viser shortinteresse på 49,28 prosent.

Goldman-trader Richard Privorotsky skriver i sin morgenkommentar:

«Kohl’s var opp over 100 prosent på et tidspunkt i går – klare ekko fra meme-aksjeperioden.»

Bruker opsjoner som aldri før

Sjefstrateg Steve Sosnick i Interactive Brokers sier til Bloomberg:

«Alt sammen er bare snakk på sosiale medier. Husk at noe av kjernen i memeaksje-æraen var en nostalgibølge for selskaper som GameStop og AMC. Slike samtaler på sosiale medier kan fort bli selvoppfyllende.»

Det er dessuten ikke bare aksjene som handles, oftest er det opsjoner som brukes. Ifølge Bloomberg var volumet av kjøpsopsjoner i Kohl’s hele 362 prosent høyere enn snittet.

Goldman Sachs peker på at kjøpsopsjoner nå utgjør nær 70 prosent av det totale opsjonsvolumet i markedet – nivåer som ikke er sett siden 2021.

Andre aksjer med høy shortinteresse og stor kjøpsinteresse tirsdag inkluderer Aehr Test Systems, Polaris, Campbell’s, Carter’s og Wendy’s, ifølge Bloomberg.