Private equity (PE)-fond, som kjøper og utvikler selskaper for å selge med gevinst, bruker nå i rekordomfang en metode der de selger eiendeler fra egne fond, til seg selv.

Selger til seg selv

I første halvår av 2025 solgte PE-selskaper eiendeler for 41 milliarder dollar til fond de selv forvalter.

Det tilsvarer 19 prosent av all aktivitet og er 60 prosent mer enn i fjor, ifølge en rapport fra Jefferies, gjengitt av Financial Times.

– Vi er inne i vårt tredje eller fjerde år med lave utbetalinger, exit-mulighetene er utfordrende og IPO-markedet er dødt, sier Todd Miller i Jefferies.

Gjennom slike interne salg sikrer forvalterne både prestasjonsbaserte honorarer og videre management fees. Investorene får samtidig velge om de vil bli med videre eller ta gevinst.

Rapporten viser også at annenhåndsmarkedet for PE-eiendeler tok av i første halvår, med over 100 milliarder dollar i omsetning, nesten 50 prosent mer enn året før. Over halvparten kom fra «limited partners» som solgte sine andeler.

Får kritikk

Flere investorer er kritiske, og mener ordningen resirkulerer kapital. Likevel øker bruken.

Mange har også blitt skeptiske til om bransjen vil klare å selge eierandeler til priser som er i nærheten av fondenes nåværende verdsettelse.

– Om 10 til 20 år spytter du blod og angrer på at du investerte i private equity, sa Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes om industrien, da han diskuterte alternative investeringer med Storebrand-sjef Odd Arild Grestad.

Scott Beckelman i Jefferies tror denne metoden blir den nye standarden i private equity-fond, og ser et bredt bruk i industrien: – Vi ser at fondene brukes både for sterke selskaper med videre vekstpotensial, og for svakere eiendeler, sier han.