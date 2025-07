Børsgigant faller etter onsdagens kvartalstall

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.617,54 poeng, opp 0,3 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 68,33 dollar, ned 0,4 prosent.

Equinor faller 0,9 prosent til 259,10 kroner etter at selskapet la frem sine andrekvartalstall, som viste et justert driftsresultat før skatt på 6,53 milliarder dollar. Det var nøyaktig som analytikerne forventet.

– Inntjeningen er, som sagt, nærmest komisk lik våre egne anslag, og guidingen står fast. Vi gjør selvsagt alltid en vurdering av hva vi skal gjøre videre, men ved første øyekast er det ingenting her som endrer vårt syn på aksjehistorien, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen til Finansavisen.

Tirsdag presenterte Vår Energi sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på 0,5 prosent. Selskapet fikk et resultat før skatt på 1,23 milliarder dollar, under konsensus på 1,38 milliarder dollar. Onsdag stiger aksjen ytterligere 1,5 prosent til 34,28 kroner, etter at flere meglerhus jekker opp sine anbefalinger. Både Arctic Securities og ABG Sundal Collier oppgraderer Vår Energi fra hold til kjøp, og løfter samtidig kursmålet til henholdsvis 38 kroner og 41 kroner.

Nordic Semiconductor faller 0,7 prosent til 138,60 kroner og er dermed i rødt for fjerde dag på rad. Tirsdag ble det kjent at investor Aasulv Tveitereid har solgt seg ned Nordic Semiconductor, som er hans største investering, etter 40 prosent kursoppgang på tre måneder.

DNB Carnegie tar nå opp dekning på Sentia med en holdanbefaling og et kursmål på 65 kroner, mens SEB tar opp dekning på samme aksje med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 76 kroner. Aksjen faller 1,7 prosent til 62,61 kroner.

Scatec er tildelt en såkalt foretrukken budgiverstatus for totalt 846 MW solkraft i Sør-Afrika i den syvende runden av myndighetenes REIPPPP-anbud. Aksjen stiger 1,5 prosent til 104,40 kroner.

Argeo faller 3,4 prosent til 0,45 kroner. I starten av juli overrasket subseaselskapet med å begjære seg konkurs etter bortfall av en sentral kontrakt. Nå vil aksjonærene erstatte styret og granske selskapets økonomiske affærer.