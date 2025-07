Handelsavtale skaper håp

Europas Stoxx 600-indeks var opp med 0,9 prosent onsdag ettermiddag, mens S&P 500 hadde steget med 0,2 prosent. Børsoppgangen skyldtes blant annet at USA og Japan nå har fått på plass en handelsavtale. Førstnevnte skal fra og med 1. august kreve en 15 prosent tollavgift på japanske varer, mens mange hadde fryktet en tollsats på 25 prosent.

President Donald Trumps nye «deal» bidro til håp om at EU vil få lignende betingelser, og dette løftet europeiske kjøretøyprodusenter som Stellantis, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz og Porsche med 5–8 prosent. Også en del andre eksportorienterte selskaper – inkludert Puma, Electrolux og Swatch Group – var opp med 4–5 prosent.

Samtidig rant det inn ferske kvartalsrapporter. Blant selskapene som publiserte overraskende sterke topp- og bunnlinjetall var telekomgiganten AT&T, ratingbyrået Moody's, våpenprodusenten General Dynamics, gruveselskapet Freeport-McMoRan og den globale hotelloperatøren Hilton Worldwide.

Ved halv fem-tiden var AT&T-kursen likevel noe ned. Guidingen for hele 2025 ble opprettholdt, men investorene hadde tilsynelatende håpet på en oppjustering. Mandag hadde rivalen Verizon nemlig endret sin prognose for årets inntjeningsvekst fra 0–3 prosent til 1–3 prosent. Et annet ankepunkt var skuffende vekst i antallet nye bredbåndsabonnenter.

Hiltons kursfall ble på godt over 2 prosent. Ledelsen meldte om en uventet svak innhenting i det amerikanske hotellmarkedet, og inntektene pr. tilgjengelige rom var faktisk noe lavere enn i fjorårets andre kvartal. Selskapet regner dessuten med at den negative trenden vil fortsette i den inneværende perioden.

General Dynamics-kursen steg derimot med mer enn 5 prosent. Selskapet leverte solid vekst i alle sine fire segmenter – luftfart, marine, forsvar og teknologi. Også den rekordhøye ordreinngangen imponerte.



Også Constellation Energy var blant vinnerne i S&P 500. Aksjekursen steg med mer enn 4 prosent, mye fordi en auksjon av kraftverkskapasitet resulterte i en rekordhøy pris på 329,17 dollar pr. megawatt pr. dag. Strømleverandøren har dessuten fått en ny samarbeidspartner på fornybarfronten.