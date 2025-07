USA og EU nærmer seg avtale om toll på 15 prosent

USA og EU nærmer seg en avtale om toll på 15 prosent, ifølge Financial Times. Det betyr at EU sikrer en prosentsats lik avtalen Donald Trump har inngått med Japan.

Begge parter vil frafalle toll på enkelte produkter, inkludert fly, brennevin og medisinsk utstyr, ifølge kildene til Financial Times. EU-kommisjonen, som har ansvaret for EUs handelspolitikk, skal ha orientert medlemslandenes delegater etter samtaler med amerikanske motparter.

«Selskapsrapportene fra USA kan gjøre noe med markedet, men jeg tror ikke det vil ha noe å si for risikoappetitten på Oslo Børs. Da blir det viktigere å følge med på tollsatsene fra Trump. Vi tenker det er større sannsynlighet for at tollsatsene blir litt tøffere enn markedet har lagt til grunn», sa DNB Carnegie-strateg Paul Harper til Finansavisen på mandag.

Japan

Onsdag formiddag ble det klart at USA kutter den japanske straffetollen fra 25 til 15 prosent mot at landet oppretter et investeringsfond på 550 milliarder dollar for direkte investeringer i USA.

«I tillegg har Japan forpliktet seg til å kjøpe Boeing-fly, øke risimporten og kjøpe jordbruksprodukter og øke forsvarsinnkjøp fra amerikanske våpenprodusenter», skrev DNB Carnegie i sin morgenrapport onsdag.