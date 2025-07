Bred oppgang på Wall Street etter handelsavtale – tek-gigant faller før tallslipp

Saken oppdateres utover handelsdagen.

New York-børsen stiger bredt i ettermiddagstimene etter nyheten om at USA og Japan har inngått en ny handelsavtale. Nikkei-indeksen fikk seg en opptur på nyheten og hoppet 3,5 prosent.

Handelsdagen er preget av kvartalstall og enkeltaksjer hittil, hvor tek-kjempene Tesla og Alphabet leverer sine tall etter stengetid.

Slik står det til med de tre toneangivende indeksene på Wall Street i 20-tiden:

Samleindeksen S&P 500 stiger 0,6 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er opp 1 prosent. Tek-indeksen Nasdaq stiger 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,7 prosent til 15,39.

Kvartalsresultater

Så langt i kvartalsesongen har 86 prosent av selskapene som inngår i S&P 500-indeksen levert tall for andre kvartal.

Etter børsens stengetid presenterer Tesla og Alphabet sine kvartalstall. Så langt i onsdagens handel faller Alphabet 0,4 prosent, mens Tesla faller 0,2 prosent.

«Med tanke på markedsverdien og vektingen i S&P 500 og Nasdaq, er det liten tvil om at overraskelser i begge retninger kan få ringvirkninger i markedet. For Alphabet er det særlig annonseinntektene og AI-satsingen som følges tett, mens Tesla-investorer vil se etter marginutvikling og salgsvolumer i et tøffere globalt bilmarked», understreket Nordnet-analytiker Roger Berntsen tidligere denne uken.

Ny handelsavtale

Nå er det klart at Donald Trump kutter den japanske straffetollen fra 25 til 15 prosent mot at landet oppretter et investeringsfond på 550 milliarder dollar for direkte investeringer i USA.

«I tillegg har Japan forpliktet seg til å kjøpe Boeing-fly, øke risimporten og kjøpe jordbruksprodukter og øke forsvarsinnkjøp fra amerikanske våpenprodusenter», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

Japanske bilprodusenter er blant børsvinnerne etter nyheten om 15 prosent toll på bileksport til USA.

«Enigheten mellom to av verdens største økonomier bidrar til å dempe usikkerheten i markedet og tolkes som et signal om at handelsspørsmål kan eller vil løses diplomatisk. Investorer håper nå at fremgangen i forhandlingene med Japan kan smitte over på forholdet til EU og Kina», skriver analytiker Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.