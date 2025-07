Elbilprodusenten rapporterte et resultat pr. aksje på 40 cent for andre kvartal. På forhånd var det forventet at resultat pr. aksje ville falle med 25 prosent til 39 cent.

Tesla tjente 1,39 milliarder dollar i andre kvartal, mot 1,81 milliarder dollar samme kvartal året før. Inntektene kom inn på 22,5 milliarder dollar, mens analytikerne i forkant hadde ventet 22,19 milliarder dollar, ifølge FactSet.

På forhånd hadde analytikerne nedjustert forventningene til kvartalsresultatet, etter at Teslas globale kjøretøysalg falt med over 13 prosent i andre kvartal.

Mottok 3,5 milliard i «gratis penger»

Piper Sandler-analytiker Alex Potter la til at det er rimelig å stille spørsmål ved hvordan regulatoriske endringer vil «true Teslas inntjeningsutsikter».

En viktig årsak til presset på resultatene er endringer i handels- og industripolitikken i USA. President Donald Trump har varslet store kutt i støtteordningene for elbiler og batteriindustri – tiltak som Tesla har hatt stor nytte av.

Spesielt gjelder dette nullutslippskreditter (ZEV) og bøter knyttet til utslippskrav (CAFE), som gir elbilprodusenter mulighet til å selge kreditter til tradisjonelle bilprodusenter som ikke møter kravene.

– Tesla mottok rundt 3,5 milliarder dollar i slike «gratis penger» i fjor, tilsvarende omtrent hele den frie kontantstrømmen for året. Det er ikke ubetydelig, skriver Potter.

Robottaxi

Dan Ives i Wedbush Securities mener at det store fokuset fremover vil være på Teslas evne til å levere på robottaxi, lavprisbil og AI-satsing – ikke nødvendigvis kortsiktig lønnsomhet.

– Dette kvartalet handler ikke bare om tallene. Det handler om visjonen, og evnen til å gjøre visjonen til virkelighet, sa Ives.

Tidligere denne måneden startet selskapet en begrenset robottaxi-tjeneste i Austin, Texas. Dette har gitt fornyet tro på at Tesla vil levere en fullt autonom kjøretjeneste innen utgangen av 2025 – en ambisjon Elon Musk har frontet i flere år.