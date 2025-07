Alphabet slo konsensus for tiende gang

Saken oppdateres.

Resultatsesongen fortsetter med full fart i USA. Som en av de første teknologigigantene av de «magiske syv»-aksjene, la Google-eier Alphabet frem kvartalstall for andre kvartal etter stengetid onsdag.

Alphabet tjente 96,4 milliarder dollar i andre kvartal. Resultatet endte på 2,31 dollar pr. aksje.

Selskapet endte dermed godt over konsensus, som lå på 93,94 milliarder dollar i omsetning og 2,18 dollar pr. aksje i resultat, ifølge FactSet. I andre kvartal 2024 omsatte selskapet for 84,74 milliarder dollar og tjente 1,89 dollar per aksje.

– Vi hadde et fremragende kvartal, med solid vekst på tvers av hele selskapet. Vi leder an i fronten av kunstig intelligens og leverer i et imponerende tempo. AI har en positiv innvirkning på alle deler av virksomheten og bidrar til sterk fremdrift, skriver administrerende direktør i selskapet, Sundar Pichai, i pressemeldingen.

Markedet sender aksjen ned 0,3 prosent i etterhandelen til tross for positive nyheter. I ordinær handel endte aksjen ned 0,3 prosent til 191,51 dollar, og er opp 4,3 prosent for året.

AI i førersetet

Når Alphabet legger frem tallene onsdag kveld, vil to AI-relaterte temaer stå i sentrum: de kraftige investeringene i datasentre og utviklingen i Googles søkevirksomhet – som for første gang på mange år møter reell konkurranse.