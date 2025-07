San Fransisco start-up: Hevder de kan lage gull

Det San Francisco-baserte selskapet Marathon Fusion hevder at de har funnet en måte å produsere gull på gjennom fusjonsenergi, en moderne vri på den eldgamle drømmen om alkymi, skriver Financial Times.

Selskapet, som ble grunnlagt i 2023, hevder at de gjennom en prosess kalt kjernekonvertering kan bruke nøytroner fra fusjonsreaksjoner til å omdanne isotopen kvikksølv-198 til gull-197, den eneste stabile gullisotopen.

Prosessen skjer ved at kvikksølv-198 fanger opp et nøytron og blir til kvikksølv-197, som deretter brytes ned til gull-197 i løpet av 64 timer.

Marathon estimerer at fremtidige fusjonskraftverk, med denne teknologien integrert, kan produsere opptil 5.000 kilo gull i året per gigawatt strømproduksjon, uten at det går utover selve strømproduksjonen.

Til dagens priser tilsvarer det omtrent samme verdi som selve strømmen, noe som potensielt kan doble inntektene fra kraftverket.

Teknologien er fremdeles på forskningsstadiet og artikkelen som beskriver prosessen er ennå ikke fagfellevurdert, men flere eksperter har uttrykt interesse.

«Vitenskapelig sett henger det sammen. Utfordringen blir å gjøre det praktisk mulig,» sier Dan Brunner, tidligere teknologisjef i Commonwealth Fusion Systems og nå rådgiver for Marathon, til Financial Times.

Et mulig hinder er at prosessen også kan produsere ustabile, og dermed radioaktive, gullisotoper. Disse må lagres i opptil 18 år før gullet er helt trygt å bruke.

Selskapet, med 12 ansatte, har så langt hentet inn nesten 6 millioner dollar i investeringer og mottatt 4 millioner dollar i støtte fra amerikanske myndigheter.

Om teknologien viser seg å være praktisk gjennomførbar, kan den revolusjonere både energiproduksjon og markedet for edelmetaller, og kanskje gjøre alkymistens gamle drøm til virkelighet.