Dette skjer i dag

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: PMI juli flash, kl. 15.45

USA: Nyboligsalg juni, kl. 16.00

Annet:

Gentoo Media: Siste noteringsdag på Oslo Børs

Utenlandske:

Blackstone, BNP Paribas, Dassault Systèmes, Deutsche Bank, FMC Technologies, Honeywell, Hyundai Motor, Intel, Lloyds Banking, LVMH, Michelin, Nokia, Repsol, STMicroelectronics, TotalEnergies, UPM

Ekskl. utbytte:

TGS

Ordinær generalforsamling:

Pyrum Innovations

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Utbyttefondene knuser Oslo Børs. Oppskriften på suksessen er å satse på selskaper med solide kontantstrømmer over tid og sterke markedsposisjoner, og ikke nødvendigvis aksjene med de høyeste utbyttene.

Magnus Vie Sundal, Truls Haugen og Christoffer Callesen forvalter utbyttefondene som slår Oslo Børs’ fondsindeks. De trekker frem Sparebanken Norge, Protector Forsikring og sjømataksjene Mowi og SalMar som noen av sine favorittaksjer.

Equinor ønsker å vinne tilbake investorenes tillit etter milliardtap og regulatoriske tilbakeslag. Konsernsjef Anders Opedal sier de må være mer forsiktige, og påpeker at det er økende polarisering rundt energiløsninger og hvilke investeringer som skal gjøres.

I andre kvartal tok Equinor nedskrivninger på 9,6 milliarder kroner knyttet til havvind i USA. Opedal mener dette viser hvor krevende det blir når det gjøres en helomvending i det regulatoriske rammeverket fra én president til en annen.

Stein Erik Hagens ryddegutt har gjort det igjen. Vebjørn Torsetnes ble i fjor hentet til Jernia etter samlede tap på 310 millioner kroner, og i år går jernvarekjeden mot overskudd.

I 2018 ble Torsetnes bedt om å rydde opp i kjeden Kremmerhuset. På to år snudde han minus til pluss, før kjeden ble solgt til noen andre.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sosialistene og boligkompetanse. Airbnb er et effektivt virkemiddel for å få en høyere og bedre utnyttelse av boligmassen, men slik ser ikke sosialistene det. Markedet, hvem bryr seg om det?

For å være helt sikre på at dette korttidstilbudet blir ødelagt, vil sosialistene også innføre boplikt. De tror dessuten at prisene for leie vil gå ned hvis en stor del av tilbudet tas ut. Med slike enkle politikere skulle det kanskje være umulig å tape et stortingsvalg, skriver Hegnar.