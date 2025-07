Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 1,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at alles øyner var rettet mot Alphabet og Tesla onsdag kveld, da de som de første av de største teknologigigantene la frem tall for andre kvartal.

«Alphabet overrasket positivt og varslet samtidig økte investeringer i AI-infrastruktur. Tesla på sin side leverte svakere enn ventet, noe som førte til kursfall i etterhandelen. Alphabet steg», skriver analytikeren.

«Hovedindeksene på Wall Street steg bredt gjennom dagen, og både Nasdaq og S&P 500 satte nye rekordnoteringer. Oppgangen fulgte etter positive impulser fra Asia og Europa, drevet av økt investoroptimisme etter nye handelsavtaler mellom USA og flere av landets viktigste handelspartnere. Det ventes også at EU nærmer seg en avtale med USA», påpeker Berntsen.

Han skriver videre at oppmerksomheten i dag rettes mot rentemøtet i Den europeiske sentralbanken.

«Etter syv rentekutt på rad er ESB ventet å holde styringsrenten uendret», påpeker analytikeren.

«Like viktig på dagens agenda er møtet mellom EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Kinas president Xi Jinping. Det store spørsmålet er om EU og Kina kan styrke det økonomiske samarbeidet fremover. Et mulig utfall er at varer Kina tidligere eksporterte til USA, i større grad finner veien til det europeiske markedet», skriver Berntsen videre.

Asia

Børsene i Asia peker oppover torsdag, med bred oppgang i regionen ledet av Japan. En svekket yen og bedre enn ventet industriproduksjon gir løft til eksporttunge selskaper. Også Kina og Hongkong stiger, mens Australia og India faller svakt tilbake.

I Japan stiger Nikkei 1,59 prosent, mens den bredere Topix-indeksen også klatrer. Shanghai Composite i Kina er opp 0,48 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,59 prosent.

Kospi i Sør-Korea løfter seg 0,13 prosent. I India svekkes Nifty 50 med 0,14 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,30 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er torsdag morgen opp 0,39 prosent til 68,78 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,57 prosent på 66,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

USA

New York-børsen steg bredt etter nyheten om at USA og Japan har inngått en ny handelsavtale. Samleindeksen S&P 500 steg 0,8 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 1,1 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 0,6 prosent.

Kvartalssesongen er i full gang i USA. Så langt i kvartalssesongen har 86 prosent av selskapene som inngår i S&P 500-indeksen levert tall for andre kvartal.

Etter børsens stengetid presenterte Tesla og Alphabet sine kvartalstall. Førstnevnte rapporterte et resultat pr. aksje på 40 cent for andre kvartal. På forhånd var det forventet at resultat pr. aksje ville falle med 25 prosent til 39 cent.

Google-eier Alphabet slo konsensus og tjente 96,4 milliarder dollar i andre kvartal.

Oslo Børs

Onsdag steg hovedindeksen på Oslo Børs 0,1 prosent før den sluttet på 1.614,08 poeng.

Flere shippingaksjer inntok vinnerlisten, deriblant Höegh Autoliners, Wallenius Wilhelmsen og Frontline med kursoppganger på henholdsvis 5,9 prosent, 5,8 prosent og 3,5 prosent.

Equinor falt 2,0 prosent til 256,10 kroner etter at selskapet la frem sine andrekvartalstall, som viste et justert driftsresultat før skatt på 6,53 milliarder dollar. Det var nøyaktig som analytikerne forventet.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: SSB arbeidskraftsundersøkelse juni, kl. 08.00