Goldman Sachs: Rykter om ytterligere nedbemanning

Goldman Sachs har besluttet å ikke gjennomføre en ny runde med prestasjonsbaserte oppsigelser denne høsten, etter at investeringsbankens inntjening har bedret seg raskere enn forventet.

Det skriver Financial Times, med henvisning til kilder med kjennskap til saken.

Banken, som har rundt 46.000 ansatte, gjennomførte tidligere i år sin årlige personalgjennomgang, også kjent som «strategic resource assessment», der en lav ensifret prosentandel av de ansatte ble sagt opp.

En ny runde med kutt var holdt åpen for september, særlig dersom det økonomiske klimaet forble svakt etter innføringen av tidligere president Donald Trumps såkalte «liberation day»-tollsatser.

Nå legges disse planene på is.

Økt aktivitet

Bakgrunnen for beslutningen er en sterkere utvikling i både investeringsbank- og tradingdivisjonene enn ventet.

Ifølge FT steg investeringsbankinntektene hos Goldman Sachs med over 25 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, den største veksten blant de amerikanske storbankene.

Flere banker, deriblant JPMorgan Chase, Morgan Stanley og Bank of America, rapporterte også høyere investeringsbankinntekter enn analytikere hadde sett for seg.

London Stock Exchange Group melder at totale investeringsbankhonorarer er opp rundt 2 prosent i år, til omtrent 67 milliarder dollar.

Volatile markeder gir tradinginntekt

Også tradingaktiviteten har bidratt positivt for Goldman. Svingninger i aksje- og rentemarkedene i 2025 har skapt gode forutsetninger for banker som legger til rette for og finansierer slike handler.

Beslutningen om å fryse ytterligere nedbemanninger speiler en bredere optimisme på Wall Street. Etter at håpet om omfattende deregulering og fusjonsbølge tidlig på året ble dempet av USAs aggressive handelspolitikk, har bekymringen for økonomiske ringvirkninger nå begynt å avta.

Selv om Goldman Sachs nå legger kuttene på is, understrekes det at bemanningsplanene kan bli endret dersom de økonomiske utsiktene forverres.