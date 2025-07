Børsfallet tiltar: Tesla straffes knallhardt på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent, Dow Jones er ned 0,7 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,44 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,0 prosent til 15,07.

Alphabet og Tesla

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Alphabet og Tesla sine kvartalstall. Kort tid etter at torsdagens handel tok til stiger førstnevnte 3,9 prosent mens sistnevnte faller hele 7,4 prosent.

«Alle øyne var rettet mot Alphabet og Tesla onsdag kveld, da de som de første av de største teknologigigantene la frem tall for andre kvartal. Alphabet overrasket positivt og varslet samtidig økte investeringer i AI-infrastruktur. Tesla på sin side leverte svakere enn ventet, noe som førte til kursfall i etterhandelen», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Oppdatert klokken 16.21: Tesla faller 8,4 prosent mens Alphabet stiger 1,5 prosent.

Tollnyheter

Markedene i Europa er godt fornøyd med signalene om at EU og USA nærmer seg en tollavtale.

«Det er påfallende at tollforhandlingene nå foregår gjennom mediene. Ifølge Reuters, venter EU-diplomater en avtale med USA om tollsats på 15 prosent. Tidligere har Trumps brev og trusselen om 30 prosent toll fra USA, samt EUs tilsvar med varslet gjengjeldelse, skapt uro», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Europa

Den europeiske sentralbank (ESB) har torsdag besluttet å holde styringsrentene uendret. Dermed er en drøyt ett år lang kuttsyklus over.

Refirenten holdes på 2,15 prosent, innskuddsrenten holdes uendret på 2,00 prosent, og den marginale utlånsrenten forblir på 2,40 prosent.

På forhånd var det også ventet at ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde ville holde rentene uendret.