Oslo Børs endte opp: Sveaas-aksje til værs etter ny analyse

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,67 prosent til 1.624,96 poeng torsdag. Til sammenligning endte den opp 0,1 prosent til 1.614,08 poeng onsdag.

Brent-olje med september-levering var ved børsslutt torsdag opp 0,8 prosent til 69,10 dollar fatet, mens WTI-oljen var opp 1,1 prosent til 65,97 dollar.

Oljemarkedet støttes nå av den potensielle handelsavtalen mellom USA og EU, som innebærer en tollsats på 15 prosent for de fleste eksportvarer.

«Likevel begrenser usikkerheten rundt handelssamtalene mellom USA og Kina, samt fredsforhandlingene melom Ukraina og Russland, ytterligere oppgang», sier sjefstrateg Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities Investment, ifølge TDN Direkt.

Equinor steg 1,56 prosent, Aker BP endte opp 0,49 prosent, mens Vår Energi styrket seg 1,16 prosent.

DNO hadde i andre kvartal en bruttoproduksjon på 74.760 fat oljeekvivalenter per dag i Kurdistan, ned fra 82.081 fat kvartalet før. Nettoproduksjonen i Nordsjøen økte til 33.348 fat, fra 19.296. Aksjen steg 0,07 prosent.

Subsea 7 klatret 2,59 prosent etter tildeling av en kontrakt verdt 150–300 millioner dollar. Selskapet har også signert en bindende fusjonsavtale med Saipem. ABG Sundal Collier påpeker at eneste vesentlige endring fra intensjonsavtalen er at Subsea 7 selger en ikke-navngitt enhet, noe som ventes å tilføre 105 millioner euro, tilsvarende 4,15 kroner per aksje.

Også for de flere andre oljeserviceaksjer ble det hyggelig. DOF Group steg 3,54 prosent, mens Paratus Energy Services LTD. endte opp 2,63 prosent.

NRC Group, der Christen Sveaas er aksjonær, endte opp 6,46 prosent etter at Pareto Securities hevet kursmålet fra 6 til 8,5 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen. Meglerhuset trekker frem marginforbedringer, et sterkere tredje kvartal og en ny svensk rammeavtale som en milepæl mot 2028-målene. EPS-estimatene for 2026 og 2027 løftes med 9–10 prosent.

Kitron falt 1,51 prosent. Aksjen er opp nærmere 85 prosent hittil i år og har tredoblet seg på tre år. Flere profilerte investorer har nylig solgt seg ut for til sammen nær 2 milliarder kroner. Blant dem er Egil Dahl, Aasulv Tvetereid, Varner familien og Ole Petter Kjerkreit.

Andre aksjer som skilte seg ut var Autostore, opp 5,05 prosent, og Atlantic Sapphire, ned 16,33 prosent.

Argeo meldte onsdag kveld at de har ikke klart å lande konkrete tilbud som kan sikre tilstrekkelig finansiering, og styret har derfor besluttet å gå videre med konkursbegjæringen.