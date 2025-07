Tunge tap torsdag

Ved halv fem-tiden torsdag var Europas Stoxx 600 og USAs S&P 500 opp med henholdsvis 0,2 prosent og 0,1 prosent. Nye kvartalsrapporter bidro imidlertid til at en rekke enkeltaksjer beveget seg langt mer.

Franske Dassault Systemes stupte 9 prosent. Både topp- og bunnlinjen var nær analytikernes forventninger, men guidingen for årets driftsmargin ble senket fra 32,3–36,6 prosent til 32,2–32,4 prosent. Dollarens svekkelse tynger på programvareselskapets inntekter.

Det gikk imidlertid langt verre med STMicroelectronics. 16 prosent av halvlederprodusentens børsverdi forduftet, etter at regnskapet for andre kvartal viste et tap på 133 millioner dollar. Meglerhusene hadde sett for seg 56 millioner dollar i pluss, og underskuddet var det første på mer enn et tiår. En årsak var avskrivninger og restruktureringsutgifter tilsvarende 190 millioner dollar. Også driften skuffet stort, og bruttomarginen krympet fra 40 til 34 prosent. Det hjalp ikke at ledelsen ser tegn på bedring i halvledermarkedet og oppjusterte guidingen for inntektene i tredje kvartal.



I USA var American Airlines ned med nesten 8 prosent, selv om både topp- og bunnlinjen i andre kvartal slo konsensusestimatet med en god margin. Flyselskapet spår et tap på 10–60 cent pr. aksje i tredje kvartal, mens et overskudd på 3 cent var ventet. Problemet er svært blodfattig etterspørsel blant amerikanske turister, delvis grunnet makroøkonomisk usikkerhet og vedvarende inflasjon. Også Southwest Airlines meldte om et svakt turismemarked, nedjusterte sin guiding og fikk et kursfall på nesten 11 prosent.

Tesla ble nesten like hardt straffet, med en nedtur på 9 prosent. Regnskapet som ble presentert etter børsslutt onsdag var omtrent som ventet, selv om omsetningen var 12 prosent lavere enn i fjorårets andre kvartal. Toppsjef Elon Musk varslet imidlertid at de kommende kvartalene blir vanskelige, som følge av USAs fjerning av elbilsubsidier, makroøkonomisk usikkerhet og tollavgifter. I tillegg blir konkurransen fra kinesiske og europeiske bilprodusenter stadig hardere.