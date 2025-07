Blandet stemning på Wall Street – Tesla falt over 8 prosent

New York-børsen endte blandet torsdag.

Handelsdagen var preget av nedgang for den industritunge Dow Jones-indeksen påvirket av skuffende kvartalstall fra en tek-gigant. Blant enkeltaksjene ble Tesla hardt straffet på børsen etter svake kvartalstall, samtidig som at Musk advarte om noen tøffe kvartal fremover.

Slik gikk det med de tre toneangivende indeksene på Wall Street i torsdag:

Samleindeksen S&P 500 steg 0,1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 0,7 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,6 prosent til 15,28.

Kvartalssesong

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Alphabet og Tesla sine kvartalstall.

Google-eier Alphabet knuste konsensus for tiende kvartal på rad og skuffet inn over 96 milliarder i inntekter, mens elbilprodusenten leverte under forventningene. Tesla omsatte for 22,5 milliarder dollar i andre kvartal, sammenlignet med 25,5 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

I torsdagens ordinære handel steg førstnevnte 1 prosent, mens sistnevnte falt over 8 prosent.

«Alle øyne var rettet mot Alphabet og Tesla onsdag kveld, da de som de første av de største teknologigigantene la frem tall for andre kvartal. Alphabet overrasket positivt og varslet samtidig økte investeringer i AI-infrastruktur. Tesla på sin side leverte svakere enn ventet, noe som førte til kursfall i etterhandelen», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.