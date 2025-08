Dette skjer i dag

Aqua Bio Technology: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

Hynion: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

BioFish Holding: Tilbudsperiode ifm. Langøylaks-bud utløper, kl. 16.30

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

AON, Charter Communications, Eni, HCA, Intrum, Natwest, Phillips 66, SCA, Volkswagen

Her er de viktigste sakene i Finansavisen fredag 25. juli:



Staten vil selge Argentum på billigsalg. Det er Pareto Securities som har fått oppdraget, som går ut på å selge forvaltningsselskapet i god tid før stortingsvalget i september.

Planen er å realisere investeringer for 16 milliarder kroner i løpet av syv år. En forutsetning for salget av Argentum er imidlertid at konkurrenter ikke kan by. Dermed ekskluderes de potensielle kjøperne som gjennom store synergieffekter vil kunne betale mest for selskapet.

Aksjonærer i Argeo vil saksøke ledelsen. De mener styret og ledelsen har handlet grovt uaktsomt og bedrevet bevisst villeding frem mot konkursen i oljeserviceselskapet.

Audun Teigen, aksjonær og tidligere aksjemegler, synes det er helt katastrofe. Han sier han aldri har opplevd lignende og spør hvorfor selskapet aldri spurte aksjonærene om penger.

Kjell Inge Røkke, Trond Mohn, Mads Syversen og Lars Nilsen kan trolig glemme å få igjen pengene fra storsatsingen på vind i Kina og Ukraina. Det er beskjeden fra styret i ERH.

Vindparkselskapet har vært gjennom flere restruktureringer og navnebytter. I 2023 tapte det 1,5 milliarder kroner etter store nedskrivninger. Regnskapet for 2024 viser underskudd på nye 278 millioner kroner og en egenkapital på minus 3,8 milliarder.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om EU, der budsjettet for årene 2028 til 2034 ble lagt frem forleden. EU planlegger også helt nye skatter. Klarer vi å tenke så langt frem i tid?

Foreløpig er vår hjemlige skattedebatt mest opptatt av om regjeringen eller en ny regjering vil holde løftet om ikke å øke det samlede skatte- og avgiftstrykket i neste stortingsperiode. Det skal vi være glade for, skriver Hegnar.