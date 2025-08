Denne uken har børsgigantene Alphabet og Tesla presentert sine kvartalstall. Mens førstnevnte steg én prosent etter at tallene ble kjent, endte det med et kursfall på mer enn åtte prosent for Tesla-sjef Elon Musk.

Kvartalstall

Neste uke blir det resultatfremleggelser fra flere av verdens viktigste selskaper, slik som Meta, Amazon og Apple.

«Forventningene er høye, og selskapenes signaler om marginer, AI-investeringer og reklameinntekter vil veie tungt for hele markedssentimentet», skriver analytiker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Fed

I løpet av neste uke blir det også et nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

«Rentebanen er i ferd med å bli revurdert, og markedet venter spent på signaler om tidspunkt og styrke på eventuelle kutt. En mer forsiktig Fed kan gi ny støtte til vekstaksjer – mens høyere inflasjonsfrykt vil presse rentene opp og aksjer ned», skriver Berntsen.

Handelsavtale

Analytikeren understreker at en mulig handelsavtale mellom USA og EU innen 1. august følges tett. Årsaken til det er at en løsning vil kunne dempe geopolitisk usikkerhet og styrke optimismen i aksjemarkedene.

Onsdag meldte Financial Times at USA og EU nærmet seg en avtale om toll på 15 prosent, noe som ville betydd at EU sikret en prosentsats lik avtalen Donald Trump har inngått med Japan.