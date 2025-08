Likevel fortsatte fondet kraftig ned, og ved utgangen av april var Langaards fond langt bak sin egen referanseindeks.

– Ingen kul start

Ruud og Ahlsands investering var følgelig ned 6 prosent. Deretter skal det ha fortsatt ned både for disse og de andre investorene. Pengeutlåner Espen Aubert var med i første runde med 5 millioner kroner. Tidligere Carnegie-analytiker Frederik Lunde gikk inn med 4 millioner kroner, mens Berge Gerdt Larsens Larsen Oil & Gas gikk inn med 2 millioner.

Investorer i Longfarm Capital Runde 1 Investor Navn Beløp Brownske Bevegelser Torleif Ahlsand 20.000.000 Congar Ukjent 2.000.000 Daimyo Invest Espen Aubert 5.000.000 Drax Frederik Lunde 4.000.000 Larsen Oil & Gas Berge Gerdt Larsen 2.000.000 Longfarm Mads Langaard 2.000.000 RTTM Holding Casper Ruud 5.000.000 Øystein Kalleklev Øystein Kalleklev 1.500.000 Runde 2 Investor Navn Beløp Heffco Lars Heffermehl 10.000.000 Ragazzi Cecilie og Mats Weltz 1.100.000 Sesiso Tor Steinsland 1.000.000

– Saken var at markedet var dårlig. Når du har hentet penger er det selvfølgelig ingen kul start å få. Det var lite hyggelig, men det viktige var at det var markedet som falt, og at det ikke var noe selskapsspesifikt. Jeg kunne latt være å være på børs, men det var ikke mandatet, sier Mads Langaard.

– Har noen av investorene klaget?

– Nei, ingen. De skjønte vel at det var markedsbasert. Dette fondet er langsiktig, og ingen har ønsket å trekke ut penger. Snarere tvert imot har jeg hentet mer penger, sier Langaard.

Mads Langaard har tidligere jobbet for John Fredriksen. Det har også Øystein Kalleklev, som sjef for Fredriksens to børsnoterte gassrederier, Flex LNG og Avance Gas. Kalleklev sluttet i vinter etter 7,5 år. Langaard hadde en kortere karriere hos Fredriksen.

INN FØR DET SMALT: Tidligere Fredriksen-sjef Øystein Kalleklev. Foto: Iván Kverme

Lars Heffermehl kom inn som største investor i kapitalinnhentingen Langaard gjorde i april. Han gikk inn med 10 millioner kroner, mens det kom inn drøye 2 millioner fra andre investorer.

Kommet tilbake

Kalddusjen fra de første månedene skal nå være ryddet opp i.

– Status pr. i dag er en absoluttavkastning på 14,2 prosent hittil i år, sier Mads Langaard.

Da regner han imidlertid inn sine egne januar-tall da det ikke var noen eksterne investorer i Langaards portefølje. Hvis man regner fra de første kundene kom inn betyr det at fondet er opp moderate 6 prosent gitt opplysningene fra Langaard.

INN FØR DET SMALT: Tidligere Carnegie-analytiker Frederik Lunde. Foto: Iván Kverme

Mye av dette skyldes at fondet skal ha skutt opp 8,3 prosent i juli, mye takket være at 8,5 prosent av fondet er investert i AutoStore-aksjer.

– Vi er nå godt foran referanseindeks. Det er sentralt. Vi er ikke et hedgefond, så vi er i markedet. Selv fra første februar har vi nå bedre avkastningen enn markedet, sier Langaard.

Langaards fond er et long only-fond som skal plukke maks 15 verdiaksjer med fokus på små og mellomstore selskaper. 70 prosent av investeringene skal tilfredsstille syv investeringskriterier som blant annet avkastning på egenkapitalen, mens 30 prosent kan avvike.