Vladimir Putin har i dag klart noe Donald Trump har kjempet hardt for siden februar, men ikke klart.

Sentralbanksjefen i Russland kuttet fredag styringsrenten, men riktignok bare fra et høyt nivå til et litt lavere nivå – fra 20 til 18 prosent. Dette kommer etter at renten ble hevet kraftig til 21 prosent for å dempe rubelens kollaps etter invasjonen av Ukraina. Nå mener sentralbanksjefen at risikoen har avtatt noe.

Beslutningen skjer kort tid etter at Russland kuttet styringsrenten fra 21 til 20 prosent den 6. juni.

«Den russiske økonomien vender gradvis tilbake til en balansert vekstbane», hevdet banken da.

«Inflasjonspresset avtar raskere enn ventet, og innenlandsk etterspørsel kjøles ned», skriver sentralbanken i dagens pressemelding.

Sentralbanken signaliserer at det kan komme flere rentekutt fremover dersom den økonomiske situasjonen tillater det.

«Vi vil holde pengepolitikken stram så lenge det trengs for å få inflasjonen ned til målet på 4 prosent i 2026», skriver sentralbanken.

Til tross for lavere inflasjon er forventningene i markedet fortsatt høye, og sentralbanken peker på geopolitisk usikkerhet og svake bytteforhold som fortsatt risiko.

Neste rentemøte holdes 12. september.