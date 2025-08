Tesla-opptur etter stygg smell

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent, Dow Jones er opp 0,2 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,5 prosent til 15,32.

«Et sentralt spørsmål fremover er hvorvidt en handelskrig virker inflatorisk eller deflatorisk. For eksempel, i tilfeller med «dumping» av kinesiske varer kan prispresset svekkes, mens nye tollbarrierer, kostnadsøkning og nye flaskehalser i verdikjedene kan trekke i motsatt retning. Viktigst er kanskje om slike sjokk på verdenshandelen har varig effekt på inflasjonen, eller om det først og fremst er engangseffekter», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

Tesla henter seg inn

Onsdag kveld presenterte børsgigantene Alphabet og Tesla sine kvartalstall. Mens førstnevnte steg én prosent i torsdagens handel, endte det med et kursfall på mer enn åtte prosent for Tesla-sjef Elon Musk.

Fredag stiger Tesla 1,8 prosent i åpningsminuttene.

Tesla scorer best i en omfattende test av selvkjørende førerassistansesystemer på kinesiske veier, melder nyhetsbyrået FinWire.

Flere kvartalstall

Neste uke blir det resultatfremleggelser fra flere av verdens viktigste selskaper, slik som Meta, Amazon og Apple.

«Forventningene er høye, og selskapenes signaler om marginer, AI-investeringer og reklameinntekter vil veie tungt for hele markedssentimentet», skriver analytiker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA falt 9,8 prosent på månedsbasis i juni. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 10,8 prosent.