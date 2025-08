Vill volatilitet i Europa

Stoxx 600 var ved halv fem-tiden fredag ned med 0,5 prosent, mens S&P 500 hadde steget med 0,2 prosent. Carrefour var blant Europas børsvinnere, med en kursoppgang på 5 prosent. Den franske supermarkedkjeden meldte om en omsetningsvekst på overraskende høye 4,4 prosent i andre kvartal, og dessuten slo inntjeningen konsensusestimatet. I tillegg ble guidingen for hele 2025 jekket opp, og dessuten skal den tapsbringende virksomheten i Italia selges for én milliard euro i kontanter.

Rémy Cointreau, som også er basert i Frankrike, steg med nesten 6 prosent. Brennevinsprodusenten leverte en organisk salgsvekst på solide 5,7 prosent, langt mer enn ventet, og igjen ble årets inntjeningsprognose oppjustert. En nylig avtale om lavere kinesiske tollavgifter bidro til å bedre selskapets utsikter.

Tyske Volkswagen var en tredje vinneraksje, og her ble oppturen på rundt 4 prosent. Bilprodusenten fortalte at USAs nye tollavgifter svekket resultatet før skatt med 1,3–1,5 milliarder euro i første halvår, og av samme grunn blir årets omsetningsvekst nær null. Som om ikke det var nok, blir driftsmarginen i 2025 trolig 4–5 prosent heller enn 5,5–6,5 prosent. Mye av dette var allerede priset inn av markedet, og dessuten tar ledelsen grep for å bedre lønnsomheten – blant annet ved å kutte kostnadene. Overraskende høye inntekter og driftsresultat var andre pluss.

Puma-aksjonærene fikk derimot et finansielt spark på skinnleggen. Aksjen stupte 15 prosent, etter at sko- og klesprodusenten kom med sitt tredje resultatvarsel siden nyttår. Årets omsetning ventes nå å bli minst 10 prosent lavere enn fjorårets, og i stedet for et driftsresultat på 445–525 millioner euro blir det trolig et tap. Også inntektene og inntjeningen i andre kvartal skuffet. Puma sliter i konkurransen mot Adidas og Nike, og dessuten svir president Donald Trumps nye tollavgifter. Den nye toppsjefen er imidlertid i ferd med å utvikle en strategi som skal snu selskapets negative trend.