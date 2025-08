Alphabet og Verizon er blant selskapene som har bidratt sterkt til oppgangen denne uken.

Tesla henter seg inn

Intel som la frem tall fredag, overrasket positivt på inntektssiden i andre kvartal med 12,9 milliarder dollar, godt over forventningene. Likevel skuffet resultatet kraftig med et justert tap på 10 cent per aksje og en bruttomargin på kun 29,7 prosent, langt under guidede 36,5 prosent.

Analytikere peker på restruktureringskostnader og svakere marginer som årsak. Til tross for svak inntjening opprettholdt både Benchmark og HSBC sine Hold-anbefalinger, men sistnevnte senket kursmålet til 21,25 dollar.

Fredag faller aksjen nær 9 prosent og varsler samtidig at selskapet vil kutte 15 prosent av arbeidsstyrken.

UGG- og Hoka-eier, Deckers Outdoor, stiger hele 18 prosent etter å ha levert bedre resultat og omsetning enn ventet, drevet av sterk etterspørselsvekst i internasjonale markeder.

Fredag henter Tesla seg inn etter at selskapet onsdag la frem tall som viste fall i bilsalget for andre kvartal på rad. Fredag skriver nyhetsbyrået FinWire at Tesla scorer best i en omfattende test av selvkjørende førerassistansesystemer på kinesiske veier. Aksjen stiger 5,5 prosent.

Les også Tesla knuser Kina-rivalene Tesla kommer klart best ut i en ny test av selvkjørende systemer.

Fremgang i tollsamtaler

Ifølge diplomater innebærer et nytt forslag til handelsavtale en minstetoll på 15 prosent på EU-varer til USA, og 50 prosent toll på europeisk stål og aluminium. President Donald Trump uttalte tidligere på dagen at sjansen for en handelsavtale med EU er «50–50».

Forhandlingene med Sør-Korea har også sett fremgang, skriver Reuters.

Les også Donald Trump: 50/50 sjanse for handelsavtale med EU EU har uttalt at en handelsavtale med USA er innen rekkevidde. Ifølge USAs president Donald Trump er sjansen 50/50.

Flere kvartalstall

Neste uke blir det resultatfremleggelser fra flere av verdens viktigste selskaper, slik som Meta, Amazon og Apple.

«Forventningene er høye, og selskapenes signaler om marginer, AI-investeringer og reklameinntekter vil veie tungt for hele markedssentimentet», skriver analytiker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA falt 9,8 prosent på månedsbasis i juni. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 10,8 prosent.