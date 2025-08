Volkswagen vil lage Audi i USA for å slippe straffetoll

Volkswagen har tapt rundt 1,5 milliarder dollar på grunn av USAs bilimport-tariffer, og søker nå en løsning i form av investeringer i amerikansk produksjon.

Det tyske konsernet har fremlagt et forslag til Det hvite hus om å investere i amerikansk industri, mot at tollsatsene reduseres. Det skriver Wall Street Journal.

– Hva vi kan tilby er klart for den amerikanske regjeringen. Det er en skalerbar pakke som selvfølgelig avhenger av hva vi får tilbake,

ifølge Volkswagen-sjef Oliver Blume.

Selskapet vurderer å produsere Audi i USA for første gang. I dag importeres merkets modeller fra Europa og Mexico. På sikt kan det også bli aktuelt å eksportere biler fra USA.

– Vi har lagt frem et detaljert tilbud til Trump-administrasjonen der hver investert dollar i USA reduserer vår tollbyrde med én dollar,

ifølge Blume.

Vil lansere robottaxier

Produkter med et mer amerikansk preg er også under utvikling for Audi og Porsche, men ifølge en kilde kjent med selskapets planer, er ikke amerikansk Porsche-produksjon aktuelt.

Volkswagen har tidligere annonsert investeringer på 2 milliarder dollar i en fabrikk i South Carolina som skal produsere pickup-er og SUV-er under det gjenopplivede merket Scout.

I tillegg har konsernet inngått en avtale verdt over 5 milliarder dollar med elbilprodusenten Rivian, og samarbeider med Uber om lansering av robotaxier i Los Angeles neste år.

Justerer ned estimatene

Tollkostnader er en ny utfordring for en bilbransje som allerede sliter med svak elbil-etterspørsel, strengere utslippskrav og priskrig i Kina.

Første halvår falt Volkswagens driftsresultat med én tredel til 6,7 milliarder euro. Inntektene var omtrent uendret på 158 milliarder euro. Tapene skyldes blant annet omstruktureringskostnader i Audi og elbilsatsingen Cariad, samt økte kostnader knyttet til utslippskrav.

Volkswagen anslår nå at årsresultatet vil ligge i nedre del av tidligere estimater, og har justert ned sin forventning til driftsmargin. Dersom USAs tollsatser for importbiler senkes fra 27,5 prosent til 10 prosent, tror konsernet på et bedre utfall.

– Vi hadde et blandet første halvår. Sterkt salg av kjernemodeller som nye VW Tiguan ble motvirket av toll, omstrukturering og høyere salg av lav-margin elbiler,

ifølge finansdirektør Arno Antlitz.