Alphabet og Verizon er blant selskapene som har bidratt sterkt til oppgangen denne uken. Førstnevnte slo forventningene for andre kvartal på både topp- og bunnlinje. Alphabet-aksjen endte opp 0,4 prosent fredag.

Hoka-aksje med spenst på børs

Intel som la frem tall før markedet åpnet fredag, overrasket positivt på inntektssiden i andre kvartal med 12,9 milliarder dollar, godt over forventningene. Likevel skuffet resultatet kraftig med et justert tap på 10 cent per aksje og en bruttomargin på kun 29,7 prosent, langt under guidede 36,5 prosent.

Analytikere peker på restruktureringskostnader og svakere marginer som årsak. Til tross for svak inntjening opprettholdt både Benchmark og HSBC sine Hold-anbefalinger, men sistnevnte senket kursmålet til 21,25 dollar.

Fredag faller aksjen nær 8,5 prosent og varsler samtidig at selskapet vil kutte 15 prosent av arbeidsstyrken.

UGG- og Hoka-eier, Deckers Outdoor, steg hele 11,4 prosent etter å ha levert bedre resultat og omsetning enn ventet, drevet av sterk etterspørselsvekst i internasjonale markeder.

Tesla hentet seg inn

Fredag hentet Tesla seg noenlunde inn etter at selskapet onsdag la frem tall som viste fall i bilsalget for andre kvartal på rad. Fredag skriver nyhetsbyrået FinWire at Tesla scorer best i en omfattende test av selvkjørende førerassistansesystemer på kinesiske veier.

Aksjen la på seg 3,5 prosent.

Av øvrige tungvektere endte Microsoft opp 1 prosent, mens Nvidia, som lenge så ut til å nå ny toppnotering, endte ned 0,1 prosent.

Amazon endte ned 0,12 prosent, Meta ned 0,2 prosent, mens også Apple og Netflix avsluttet uken marginalt ned.

Volkswagen med USA-frieri

Volkswagen steg 4,55 prosent etter at det tyske konsernet annonserte et forslag til Det hvite hus om å investere i amerikansk industri, mot at tollsatsene reduseres.

– Vi har lagt frem et detaljert tilbud til Trump-administrasjonen der hver investert dollar i USA reduserer vår tollbyrde med én dollar, uttaler Volkswagen-sjef Oliver Blume.

Volkswagen har tapt totalt rundt 1,5 milliarder dollar på grunn av USAs bilimport-tariffer.