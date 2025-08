Advarer om boble etter Wall Street-eufori

Fredag steg både S&P 500 og Nasdaq til nye toppnoteringer etter en uke preget av sterke kvartalstall og handelsoptimisme på Wall Street.

Dette kommer etter en allerede sterk sommersesong i det amerikanske aksjemarkedet, der teknologigigantene stadig stiger til nye høyder, bitcoin har bikket 122.000 dollar og såkalte «meme-aksjer» som GoPro og Krispy Kreme har blusset opp igjen.

Det får flere eksperter til å rope varsko, inkludert investeringsdirektør i Pimco, Dan Ivanscyn.

– Jeg tror du begynner å se noen veldig tidlige paralleller til det som skjedde under internettboblen på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, sier Ivanscyn, ifølge Financial Times.

– Det finnes en slags «loddmentalitet» i markedet. Og det er en farlig situasjon.

Markedet er «euforisk»

Trendene i markedet, samt den sterke utviklingen i sommer, har ført til advarsler om at markedene er på vei inn i bobleterritorium.

Ifølge den britiske avisen handles aksjene i S&P 500 nå til mer enn 3,3 ganger selskapenes salgsinntekter, som er det høyeste noensinne. Samtidig har en «aksje-eufori»-indikator fra Barclays steget til det dobbelte av normale nivåer, og inn i et område som tidligere har vært assosiert med aktivabobler.

Sjefen for amerikansk derivatstrategi i Barcleys, Stefano Pascale, sier til Financial Times at indikatoren viser «klart og tydelig» at markedet er euforisk.

Samtidig legges det vekt på at investorene har vært lettet over en tollavtale på 15 prosent mellom Japan og USA, samt muligheten for en tilsvarende avtale mellom EU og USA.

Til tross for at disse tollsatsene er langt over nivåene før Trump ble president, er de midlere enn antydet under den famøse «Liberation Day» i april, som sendte markedet i fritt fall.

– Disse første avtalene er dårlige, men investorene er fornøyde så lenge det ikke blir en full handelskrig, sier Luca Paolini, sjefstrateg i Pictet Asset Management, til Financial Times.