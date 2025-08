– Dette er den mest spennende investeringsperioden jeg har sett, sier Rick Rieder, investeringsdirektør i BlackRock, i et intervju med Bloomberg.

Han peker på kunstig intelligens og produktivitetsvekst som drivkrefter, samtidig som han mener renten må kuttes for å få ned inflasjonen.

– Aksjemarkedet går kjempebra, men likevel snakkes det om to rentekutt i år. Det er ganske ekstraordinært, sier Rieder.

Han viser til at boligmarkedet er under press, og at lavere renter faktisk kan bidra til å få prisveksten ned.

– Du bygger flere hus, og faktisk senker inflasjonen seg. Jeg tror inflasjonen må ned. Det er god plass for renten å falle, selv om økonomien går bra, sier han til Bloomberg.

Les også Jan Ludvig Andreassen: – Vi skal tilbake til nullrente Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener verden er på vei til nullrente, og ser skumle likhetstrekk med 1970-tallets stagflasjon og valutauro.

Advarer mot lange renter

Rieder er bekymret for utviklingen i den lange enden av rentekurven.

– Den lange enden av rentekurven er blitt lite attraktiv. Vi må utstede mye gjeld fremover, og internasjonale kjøpere vil ikke lenger finansiere oss, sier Rieder.

Han mener det bare finnes en vei ut av den økende gjeldsbyrden.

– Den eneste måten å redusere gjeldsgraden på er å vokse oss ut av den over tid, fortsetter han.

– Verden vil se helt annerledes ut om ett til to år

Rieder er spesielt optimistisk på grunn av utviklingen innen kunstig intelligens.

– Jeg tror folk undervurderer hvor dramatisk dette blir. Vi kommer til å se mer dramatiske endringer enn vi gjorde med internett og mobil, sier investeringsdirektøren.

Han viser til massive investeringer i robotikk, programvare, sky, energi og kjøling.

Les også Tech-gigantenes pengebruk eksploderer Alphabet og de andre hyperscalerne har nesten tredoblet investeringer i datasenter og AI på få år. – Behandler de beste AI-forskerne som om de var Haaland, sier forvalter.

Klare anbefalinger

Rieder mener dagens aksjemarked ikke er overpriset, til tross for høye verdsettelser.

– Se på «Magnificent Seven». De har 35 til 45 prosent avkastning på egenkapitalen. Multiplene er heller ikke altfor skremmende, sier han.

Han anbefaler å investere i store selskaper innen helse og teknologi.

– Jeg liker ikke små aksjer. Nå kan man kjøpe både vekst og inntekt i store, solide selskaper.

– Litt gull eller krypto kan være fornuftig. Jeg tror stablecoin kan bli en stor greie, avslutter han.