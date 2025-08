Nå kan du «vippse» for å betale ned statsgjelden

USAs finansdepartement har lenge hatt ordningen «Gifts to Reduce the Public Debt», der amerikanske innbyggere kan donere til staten for å redusere statsgjelden.

Nylig har det blitt mulig å gi bidrag til dette programmet via den amerikanske varianten av Vipps, Venmo, samt PayPal, melder The Guardian.

Ordningen har eksistert i flere tiår og er laget for folk som mener de betaler for lite i skatt, ikke stoler på veldedige organisasjoner – eller som bare har lyst til å hjelpe staten med å holde seg flytende. Myndighetene håper at Venmo-satsingen vil gjøre det enklere å få flere med.

Pr. i dag ligger den amerikanske statsgjelden på 36.720 milliarder dollar. I 2001 var gjelden 10.280 milliarder dollar, og ifølge Bank of America er det ventet at den vil stige til 50.000 milliarder innen 2032.

Les også Jan Ludvig Andreassen: – Vi skal tilbake til nullrente Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener verden er på vei til nullrente, og ser skumle likhetstrekk med 1970-tallets stagflasjon og valutauro.

Hvis alle donerer 107.000 dollar

Bekymringen for statsgjelden er ett av få politiske temaer som samler både demokrater og republikanere. Ifølge The Guardian har amerikanere siden 1996 gitt rundt 67,3 millioner dollar i frivillige bidrag.

Dette beløpet har ifølge avisens beregninger finansiert omtrent 20 minutter av den føderale regjeringens pengebruk, som i 2024 utgjorde 6.750 milliarder dollar, mens inntektene samme år var 4.920 milliarder.

Tidligere og nåværende prosjekter som har bidratt til gjeldsveksten, inkluderer blant annet 2.000 milliarder dollar brukt på F-35-flyene fra Lockheed Martin, 151 milliarder til Trumps Golden Dome-rakettforsvar og rundt 800 milliarder i årlig Pentagon-budsjett.

The Guardian skriver også at det vil koste rundt 107.000 dollar pr. person å nedbetale hele statsgjelden.