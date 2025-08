Dette skjer i dag

Finanskalender:

Makro:

Finland: Forbrukertillit juli, kl. 07.00

Danmark: Detaljhandel juni, kl. 08.00

Sverige: Handelsbalanse juni, kl. 08.00

India: Industriproduksjon juni, kl. 12.30

USA: Dallas Fed-indeks juli, kl. 16.30

Utenlandske:

Essilor, Heineken, National Oilwell Varco, Singapore Airlines, Western Union, Whirlpool

Ekskl. utbytte:

BlueNord

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Klatrekjendis Magnus Midtbø har braksuksess med sitt eget klatremerke Rúngne. I fjor omsatte det for 47 millioner kroner, mer enn en dobling fra året før. I tillegg drar Midtbø inn nærmere 10 millioner kroner årlig fra YouTube.

Han sier det vanskeligste er å lage klær folk faktisk vil ha, men etter hvert som de knakk koden, har salget tatt av. Nå tenker Midtbø at Rúngne skal bli det neste Patagonia.

Aksjene i kryptoselskapet K33 har falt over 50 prosent etter at de nådde en topp for én måned siden. Det betyr at verdiene til Morten Klein, Ketil Skorstad og Kristian Lundkvist har krympet med 500 millioner kroner.

Klein er overrasket over hvor mye kursen har falt. Han sier han ser på kursfallet som en kjøpsmulighet for de som vet hva K33 gjør.

Fondet Delphi Global har oppnådd en årlig avkastning på 24,5 prosent de seneste tre årene, og knuser dermed global indeks. Forvalter Ivar Harstveit trekker frem Google-eier Alphabet og Broadcom som de beste aksjene å eie i USA nå.

I Nvidia har fondet derimot solgt seg kraftig ned. Her tror Harstveit at sitronen er skvist, etter at investeringen har gitt en samlet avkastning på over 360 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Tesla-aksjen. Nordeas fremragende analytiker og investeringsdirektør, Robert Næss, er krystallklar i et intervju i DN: Tesla-aksjen bør man kvitte seg med. Aksjekursen er «helt off».

Tesla-kursen kan også bli påvirket negativt hvis president Donald Trump vil hevne seg litt på Musk. Alle subsidier og støtte til elbiler i USA kan bli strøket, skriver Hegnar.