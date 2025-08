Alphabet og Verizon var blant selskapene som bidro sterkt til oppgangen denne uken. Førstnevnte slo forventningene for andre kvartal på både topp- og bunnlinje. Alphabet-aksjen endte opp 0,4 prosent fredag.

Intel som la frem tall før markedet åpnet fredag, overrasket positivt på inntektssiden i andre kvartal med 12,9 milliarder dollar, godt over forventningene. Likevel skuffet resultatet kraftig med et justert tap på 10 cent per aksje og en bruttomargin på kun 29,7 prosent, langt under guidede 36,5 prosent. Aksjen falt nær 8,5 prosent og varslet samtidig at selskapet vil kutte 15 prosent av arbeidsstyrken.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte ned 0,64 prosent til 1.614,53 poeng fredag. For uken ble det en nedgang på 0,15 prosent.

Sjømatindeksen falt 1,6 prosent etter å ha steget nesten 5 prosent de siste fire dagene. Lakseprisene er ventet å falle til det laveste på fire år i neste uke, rapporterer iLaks.

Equinor falt 1,0 prosent til 257,60 kroner, Aker BP falt 0,4 prosent til 246,50 kroner, og Vår Energi endte ned 0,5 prosent til 34,64.

Pareto Securities nedgraderte Equinor fra kjøp til hold, etter at HSBC gjorde samme manøver dagen før.

Dette skjer i dag:

Makro:

Finland: Forbrukertillit juli, kl. 07.00

Danmark: Detaljhandel juni, kl. 08.00

Sverige: Handelsbalanse juni, kl. 08.00

India: Industriproduksjon juni, kl. 12.30

USA: Dallas Fed-indeks juli, kl. 16.30

Utenlandske:

Essilor, Heineken, National Oilwell Varco, Singapore Airlines, Western Union, Whirlpool

Ekskl. utbytte:

BlueNord